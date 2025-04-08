"Сказали, что деньги не вернут!" Мошенники купили за деньги жителя Латвии iPhone 16

После авторизации при помощи интернет-банка открылся сайт CSDD, который Оскар исследовал, но информацию о штрафе так и не нашел. Искал он штраф и на Latvija.lv, но его не было и там.

Движимый плохим предчувствием, Оскар вошел в интернет-банк.

"В своем интернет-банке я увидел, что осуществлен перевод 939 евро Pigu Latvia. Позвонил в свой банк, они сказали, что перевод я подтвердил сам, ничего не могут поделать, и порекомендовали связаться с продавцом. Позвонил и им, рассказал о произошедшем, сказали, что сделку отменят", - рассказал Оскар.

Покупка на деньги Оскара была совершена в 17:11, и уже через 36 минут мужчина в связи с произошедшим позвонил в интернет-магазин 220.lv.

"Спросил у сотрудницы, действительно ли отменен заказ. Она посмотрела в системе, сказала, что показывает что-то странное, но потом сказал, что да - показывает, что отменен. Спросил, когда вернут деньги, ответила, что в течение двух недель. Сотрудница рассказала, что заказан iPhone 16 на имя Артиса Упитиса с доставкой в пакомат на улице Деглава в Риге.

Однако предприятие Pigu Latvia на официальное заявление ответило, что деньги не вернет.

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