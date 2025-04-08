Госконтроль оценил создание "военизированной скульптурной композиции" на базе в Адажи

Контролеры оценили планирование и строительство этой композиции, а также в целом процесс планирования и реализации строительных проектов в Министерстве обороны и внутренний контроль над строительными проектами. Госконтроль отмечает, что процесс реализации других строительных проектов не оценивался.

По заключению Госконтроля, создание композиции началось в 2020 году с поспешного предложения Национальных вооруженных сил (НВС). Хотя процесс создания объекта проходил в соответствии с законом, остается открытым вопрос о том, была ли идея срочной и следовало ли строить объект как комплекс со специально созданной площадкой, на которую пришлась основная часть работ и затрат.

От первоначального предложения до полной реализации проекта прошло почти пять лет. Основными проблемами были поспешное планирование, отсутствие координации, контроля и стратегии выхода из проекта.

Как отметил член совета Госконтроля Гатис Литвинс, даже после того, как в конце 2022 года первый договор о закупке был расторгнут из-за увеличения расходов на 66%, проект не был остановлен - была организована новая закупка.