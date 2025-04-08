"Европейский союз очень, очень плохо к нам относится, они не берут наши автомобили, как и Япония в этом плане, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не берут", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Как уже сообщалось, в субботу США ввели тарифы в размере не менее 10% почти для всех своих торговых партнеров. Ожидается, что со среды импорт из стран ЕС будет облагаться пошлинами в размере 20%.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к переговорам с Вашингтоном, и предложила США ответное освобождение от пошлин на промышленные товары. Она подчеркнула, что Европа всегда готова заключить выгодную сделку, но в то же время предупредила, что в случае неудачи ЕС "готов отреагировать контрмерами и защитить наши интересы".

Трамп в понедельник выразил уверенность, что дефицит в торговле с ЕС быстро исчезнет, ​​если европейские страны перейдут на закупку американских энергоресурсов. "Они должны закупить и взять на себя обязательство закупить объем энергии, эквивалентный (этому торговому дефициту)", - сказал президент США.