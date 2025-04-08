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СМИ РФ: каждый четвертый россиянин хочет оккупировать Латвию, Эстонию и Литву

Люди в Москве на фоне футболки с изображением диктатора Путина в витрине магазина
Люди в Москве на фоне футболки с изображением диктатора Путина в витрине магазина Фото: EPA/Scanpix

Российская пропаганда заговорила о присоединении стран Балтии к РФ. В телеэфирах россияне голосуют, нужно ли российскому государству заново оккупировать Таллинн, Ригу и Вильнюс, и вспоминают евродепутата Яну Тоом. Rus.Postimees изучил и проанализировал все сказанное, спустя 34 года после того как Москва признала независимость стран Балтии.

Аудитория российского телеканала НТВ (включен в санкционные списки ЕС в декабре 2022 года, но все еще доступен в Эстонии) в течение часа решала судьбу Эстонии, Латвии и Литвы как независимых суверенных государств.

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