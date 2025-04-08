Жителя Кулдигского края осудили за убийство кошки сковородой

Суд назначил мужчине пробационный надзор сроком на два года, а также на два года лишил его права содержать любых животных.

Согласно обвинению, в декабре прошлого года мужчина жестоко обращался с бездомной кошкой, которая зашла на кухню его квартиры. Он был пьян и в раздраженном состоянии. По данным следствия, мужчина как минимум один раз ударил кошку ногой, в результате чего та упала на пол кухни и начала судорожно дергаться. После этого он дважды ударил животное по голове сковородой. Убедившись, что кошка не подает признаков жизни, мужчина взял ее за хвост, вынес из квартиры и бросил в подъезде.

Преступление произошло в Никрацской волости Кулдигского края. Как ранее сообщила полиция, у убитой кошки было двое котят, которых приютили соседи мужчины.

Ранее мужчина не привлекался к ответственности и не попадал в поле зрения полиции за подобные действия.

Согласно Уголовному закону, за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо пробационный надзор с одновременным лишением права содержать животных на определенный срок.