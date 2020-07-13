Влечение отчаяния. Почему нам бывает так трудно отпустить и простить своих бывших

Те, кто боится остаться в одиночестве, чаще склонны к возвращению к прежним отношениям с бывшим партнером Getty Images

"Мы обнаружили очень незначительную разницу между теми, кто регулярно сходится-разбегается, и теми, кто не подвержен таким колебаниям. Хотя теория привязанности и выглядит как хорошее объяснение, мы не нашли ей подтверждения", - говорит Дейли.

Как и в случае с Янс, ностальгия и одиночество играют значительную роль в стремлении заслужить прощение.

"Обычно это связано с ощущением утраты всего хорошего, что было в прежних отношениях, с чувствами одиночества, потери и горя, возникающими при разрыве", - подчеркивает Кристен Марк, профессор Университета Кентукки.

По ее словам, ностальгия по прежним отношениям часто впервые возникает, когда в текущих отношениях что-то не складывается.

Те, кто боится остаться в одиночестве, чаще склонны к возвращению к прежним отношениям со старым партнером, показывают исследования.

Этим также можно объяснить поведение Янс в нынешней ситуации пандемии. По ее словам, она чувствовала себя очень одиноко во время вспышки коронавируса, и из-за этого ей хотелось вернуться к старой любви, снова наладить отношения.

Одиночество, которые испытывали люди в карантине, могло еще и усиливаться теми возможностями, которые сейчас предлагают соцсети, - ведь с их помощью легко наблюдать за своими "бывшими".

Желание любой ценой избавиться от одиночества может вернуть человека к старому партнеру.

"Мы склонны видеть прошлые отношения в более розовом свете, чем они были на самом деле, да и забываем, что люди могут со временем меняться, - говорит Гейл Салц, доцент психиатрии школы медицины Уэйл-Корнелл при Нью-Йоркской пресвитерианской больнице. - Соцсети затрудняют процесс разрыва, не дают двигаться по жизни дальше. Слежение за постами бывшего партнера - это очень нездоровая штука".

Поскольку соцсети могут сильно затянуть процесс расставания, неудивительно, что миллениалы и представители так называемого поколения Z (родившиеся после 1996 года) могут быть еще более склонны к негативным типам поведения при разрыве, отмечает профессор Университета Майами Берит Брогаард.

"Некрасивые разрывы известны нам так же давно, как и романтическая любовь, - подчеркивает Брогаард. - Но только сейчас подобное поведение получило настолько широкое распространение, что было разбито на категории и получило свои специфические названия: гостинг, бредкрамбинг, орбитинг, зомбинг и так далее".

Кроме того, миллениалы и представители поколения Z могут быть гораздо более уязвимы для депрессии и больше зависимы от общественного одобрения (прежде всего, в соцсетях), так что вполне могут быть склонны к частым разрывам и примирениям с одним и тем же партнером, добавляет Брогаард.