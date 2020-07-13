Эстонцы: Специфическая культура вождения в Латвии наводит ужас

Об эстонских привычках держаться по центру полосы в Латвии можно забыть. Собирающихся ехать в Латвию в Эстонии предупреждают:

там все по-другому, не едьте посреди дороги, держите глаза открытыми и готовьтесь уступить более быстрой машине.

В то же время культура вождения латвийцев и движение по правой обочине чужды не только эстонцам. Литовцы также утверждают, что Латвия странна в их глазах.

"Когда я несколько лет назад ехала из Вильнюса в Ригу, было очень странно видеть, как водители передо мной едва не съезжают с дороги, чтобы пропустить меня, - рассказала Postimees литовка Мигле Кранцевичюте. - Если поначалу это казалось мне приятным жестом, то в момент, когда одна машина выехала на обочину дороги и из-под ее колес в мое стекло полетели камни, ситуация стала для меня экстремальной и глупой".

Крайний ряд или риск аварии

Латвийцы с некоторым стыдом признают, что в стране действительно сложился опасный и неофициальный обычай вождения в три ряда. В первую очередь можно увидеть, как более медленные машины сворачивают на правую обочину, а более быстрые автомобили обгоняют их по центру дороги на больших шоссе, главным образом на участках, соединяющих Ригу с Айнажи, или Хейнасте, и Лиепаей.

"На наших дорогах много агрессивных водителей, которые постоянно обгоняют других, и в такие моменты у вас есть выбор: пересечь белую линию и проехать по правой стороне обочины или рискнуть попасть в аварию", - заявила латвийка Элина Postimees.

По словам латвийского журналиста Ингарса Тениса, ощущение, что в Латвии существует обязанность уступить дорогу более быстрым водителям, взяв правее и свернув на обочину и даже проезжая километры через белую линию, является ошибочным.

Хотя, например, при поездке из Икла в Ригу дорога кажется в эстонском смысле широкой, обочины там официально рассчитаны на то, чтобы транспортные средства, такие как тракторы, которые намного медленнее обычного транспортного потока, могли останавливаться там, чтобы пропускать колонны. Поскольку обочины дороги также предназначены для использования велосипедистами или пешеходами, последние оказываются в опасности из-за привычки водителей постоянно держаться правой стороны.

Один из пользователей Reddit отметил, что довольно часто автомобиль на обочине дороги внезапно обнаруживает препятствие в виде велосипедиста на своем пути, что заставляет его внезапно вернуться к середине полосы движения, не убедившись в том, что какая-нибудь из машин не начала объезжать его.

Поскольку такое вождение на обочине и самопроизвольный обгон по третьей полосе движения является неформальной практикой, оно создает ряд опасных ситуаций.

Самым страшным для тех, кто путешествует по Латвии, является то, что вместо трех рядов внезапно возникает четыре, когда автомобиль, едущий в противоположном направлении, также начинает обгон.