Министр: проблемы детей с инвалидностью решаются, но не хватает средств

Самой большой проблемой для детей с инвалидностью является нехватка ассистентов. По словам Петравичи, она попытается добиться изменений, например, планируется отказаться от отчетов об оплате услуг ассистентов, а их зарплаты повысить до 608 евро.

Изменения планируются и в оказании "услуги передышки" (возможность на время оставить ребенка в учреждении) - ее планируется оказывать и на дому, обеспечивая сиделку.

"Надеюсь на понимание и поддержку партнеров по коалиции. В то же время ясно, что переговоры по разработке бюджета будут сложными, потому что кризис из-за Covid-19 значительно уменьшил финансовые возможности государства", - сказала Петравича.