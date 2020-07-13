Водители могли бесплатно сдать изношенные шины. Набралось 76,5 тонны

Отзывчивость населения была неожиданно большой – в рамках кампании водители сдали около 9000 изношенных шин, что в целом составило почти 76,5 тонны.

В течение 2019 года произошло несколько опасных пожаров, которые возникли в местах неразрешенного хранения шин, причинив существенный вред окружающей среде и создав угрозу для жизни людей. Целью экологической акции является информирование о вреде изношенных шин и возможностях их сдачи для переработки и повторного использования.

В прошлые выходные изношенные шины можно было сдать в Риге и Олайне. В Риге было сдано 13,5 тонны, что составляет примерно 1500 изношенных автомобильных шин. В свою очередь, в Олайне жители расстались с 6 тоннами, или почти с 700 шинами.

Кампания в июне проходила также в Елгаве, Бауске, Балдоне, Огре, Юрмале и Тукумсе, где было собрано примерно 57 тонн шин.

Рекордное количество людей было отмечено в Елгаве, где жители сдали более 14 тонн шин.

Во многих местах интерес и отклик людей были настолько большими, что возле пунктов сдачи можно было наблюдать длинные автомобильные очереди.

Как говорит руководитель AJ Power Recycling Солвейга Грисле, это свидетельствует о желании людей утилизировать шины ответственным образом: "Мы очень довольны ходом акции и ее результатами в этом году. Большой отклик населения подтверждает, что большая часть жителей - ответственные люди, которые понимают, что важно сдавать шины на переработку и повторное использование, вместо того чтобы хранить в сараях и подвалах или хуже того – выбрасывать на природу".

Экологическая акция "Дай шинам вторую жизнь" проводится третий год, и ее организует AJ Power Recycling в сотрудничестве с партнерами – Scania, Schwenk Latvija, Bridgestone и Goodyear.

Жителей и в дальнейшем приглашают посещать площадки по сортировке отходов, чтобы честным образом утилизировать изношенные шины, а также другие подлежащие сортировке отходы.