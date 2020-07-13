Дзинтарс: Рижане должны выбрать, станет ли Рига городом прайдов, городом 9 мая или 18 ноября

Он отметил, что это уникальные выборы в меняющейся обстановке из-за Covid-19, поэтому ни одна партия не может чувствовать себя уверенно.

Дзинтарс подчеркнул, что в этих условиях латышские партии должны сотрудничать, но пока создано только два общих списка - VL-TB/LNNK и ЛОР, Attīstībai/Par! и Progresīvie.

На "ключи от Риги" претендуют три серьезных блока партий - "советский", либеральный и национально-консервативный.

Если Ригу возглавят Attīstībai/Par! и Progresīvie, это будет город радуги и прайдов, если "московско-восточный", Рига превратится в город 9 мая, заявил политик.

Если в думу пройдут все три блока, VL-TB/LNNK и ЛОР готовы сотрудничать со всеми, но с "Согласием" - только сотрудничать, а не формировать коалицию. Коалиция может быть сформирована с партиями либерального блока, сказал лидер партии.