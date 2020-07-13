Пн, 13.07.2020
За эти годы я ездил в Европе, Африке, Индии и Америке, и я должен сказать, что опыт вождения в Латвии - один из самых опасных, с чем мне приходилось сталкиваться. Британец, который переехал жить в Латвию
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Фото ⟩ "Mēs skumstam!". Гудков отдыхает с возлюбленной в Юрмале

ФОТО: instagram.com/gudokgudok/

Популярный российский комик, шоумен и продюсер Александр Гудков продолжает "заигрывать" с латвийскими поклонниками. В Instagram артиста снова появилась надпись на латышском языке.

"Drīz zvanu! Mēs skumstam!" (в переводе - "Скоро позвоню! Мы грустим!") - написал Гудков под своим постом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drīz zvanu! Mēs skumstam!

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Стоит отметить, что латвийцы в очередной раз активно отреагировали на слова на латышском:

"По поводу подписи к фото: данное сообщение понравилось Министерству языка Латвии", "Tas moments kad Gudkovs raksta pareizāk par tevi" ("Тот момент, когда Гудков пишет правильнее тебя"), "Uz kādu numuru zvanīt?" ("На какой номер звонить?"), "Какой номер??? Куда звонить? В какие колокола?" - пишут пользователи Instagram. 

В свою очередь, некоторые фолловеры решили, что Гудков сыграл в Юрмале обещанную свадьбу, и потому стали поздравлять артиста.

Напомним, СМИ писали, что Александр уже женат. Его супруга - рижанка Александра.

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