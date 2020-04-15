"Я жестко влюблен!" Свадьба Гудкова, возможно, пройдет в Юрмале

На вопрос Ксении, влюблен ли сейчас Гудков, комик искренне и громко ответил: "Жестко влюблен!". В то же время он не хотел вдаваться в подробности о личном, лишь признал, что сейчас он в отношениях, но намерен защищать их от публичности:

"Да, я защищаюсь - я сделаю все для того, чтобы этому человеку было хорошо, я защищаю как мамочка-наседка этого человека", - подчеркнул Гудков.

Однако он не удержался и поделился, что предложение уже сделано. Так он ответил на любопытство Собчак о размахе фантазий для такого важного момента, как предложение руки и сердца. По словам Александра, воздушные шары и прочая феерия - не его история, на самом деле необходимо просто взять и сказать. Именно так он и поступил, причем сделал это где-то полгода назад.

В то же время ясно, что свадьбы пока не будет. От более подробных комментариев Александр отказался, но Ксения продолжила прощупывать тему и отметила, что необязательно устраивать такой п****ц на полстраны, как было у нее,

можно же "и с друзьями на побережье в Юрмале". На что Александр усмехнулся: "Все так и будет".

Довольная эксклюзивом Ксения подвела итог, что пара просто ждет лета. Ждем и мы!

Напоследок Ксения Анатольевна отметила, что на свадьбу не напрашивается, но если что - готова провести бесплатно. Гудков подхватил и ответил: "Да-да, 36-я линия, и тут Ксюша приехала" (36.line - популярный ресторан в Юрмале. - Прим. ред.).

Видео: Александр Гудков о своей свадьбе, геях и Христе