Место в Зиепниеккалнсе, где водители осознанно нарушают ПДД

При въезде в Ригу со стороны Бауски на улице Зиепниеккална есть несколько мест, где можно развернуться в противоположном направлении. Многие водители, осознавая, что они нарушают ПДД, эти места используют также и для поворота налево. Об этом сообщает передача Bez Tabu.
Передача отмечает, что таких водителей достаточно много и большинство из них говорят, что они не видят в таком маневре ничего опасного.
По их мнению, поворот в противоположном направлении, или поворот налево, - аналогичный маневр.
То, что за левый поворот в этом месте можно получить штраф в размере 30 евро, их не очень беспокоит.
Между тем руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что левый поворот - один из самых опасных маневров и его следует избегать, насколько это возможно. Тем более в месте, где во время маневра нужно пересечь несколько полос движения.
По словам Ванкса, неразбериха в этой части улицы Зиепниеккална вызвана тем, что место для разворота сделано напротив перекрестка. Это сбивает с толку. Специалист считает, что правильно было бы использовать дорожный знак о движении по полосам и на каждой полосе отметить, что разрешается лишь движение прямо и разворот.
В свою очередь представители Рижской думы указывают, что делают все возможное, и в ситуации, когда автоводители нарушают ПДД, по их мнению, должны вмешиваться представители правопорядка.
Видео: Сюжет Bez Tabu
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