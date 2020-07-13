Место в Зиепниеккалнсе, где водители осознанно нарушают ПДД

Передача отмечает, что таких водителей достаточно много и большинство из них говорят, что они не видят в таком маневре ничего опасного.

По их мнению, поворот в противоположном направлении, или поворот налево, - аналогичный маневр.

То, что за левый поворот в этом месте можно получить штраф в размере 30 евро, их не очень беспокоит.

ФОТО: Bez Tabu

Между тем руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что левый поворот - один из самых опасных маневров и его следует избегать, насколько это возможно. Тем более в месте, где во время маневра нужно пересечь несколько полос движения.

ФОТО: maps.google.com

По словам Ванкса, неразбериха в этой части улицы Зиепниеккална вызвана тем, что место для разворота сделано напротив перекрестка. Это сбивает с толку. Специалист считает, что правильно было бы использовать дорожный знак о движении по полосам и на каждой полосе отметить, что разрешается лишь движение прямо и разворот.

ФОТО: Bez Tabu

В свою очередь представители Рижской думы указывают, что делают все возможное, и в ситуации, когда автоводители нарушают ПДД, по их мнению, должны вмешиваться представители правопорядка.

Видео: Сюжет Bez Tabu