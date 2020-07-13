Самокаты раздора. Штраф за брошенный скутер - 30 евро, компании иногда идут на крайние меры

Латвийское радио сообщает, что в последнее время жители Латвии стали более ответственно подходить к вопросу парковки арендованных электросамокатов и мопедов, однако полиция продолжает получать жалобы, а компании, которые предлагают услуги аренды, иногда идут на крайние меры и блокируют недобросовестных пользователей.

Случается, что арендованные велосипеды, электросамокаты и мопеды жители оставляют посреди тротуара, тем самым мешая движению пешеходов. При этом представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис говорит, что жалоб в последнее время стало меньше.

При этом представитель муниципальной полиции отметил, что в законе нет точного определения того, что значит "мешает пешеходам", в связи с чем констатация нарушения субъективна.

Штраф за неправильную парковку составляет 30 евро.

Представители предприятий, предоставляющих услуги аренды электросамокатов, в эфире радио высказались, что клиентов важно образовывать. Они отметили, что с каждым днем становится все меньше клиентов, которых блокируют за нарушения, однако такие все еще есть.

О проблеме высказалась и руководитель Латвийского общества слепых Светлана Спроге. Она отметила, что людям с проблемами зрения сложно и опасно ходить по тротуарам, посередине которых что-то стоит.

Ранее сообщалось, что для электронных самокатов в Риге оборудованы специальные парковочные места, но многие эти правила игнорируют.

Государственная полиция тогда комментировала, что сотрудники правоохранительных органов на данный момент не могут никого за это наказать, но в ближайшее время ситуация изменится.