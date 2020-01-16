Новые ПДД для электросамокатов: до 0,5 промилле и до 25 км/ч

В Министерстве сообщения пояснили, что в последнее время в Латвии, как и в других странах Европы, особую популярность набирают электросамокаты, но действующая нормативно-правовая база недостаточно точно определяет правила, применимые к их участию в дорожном движении.

Кроме того, увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов.

В прошлом году на 13 ноября было зарегистрировано 53 таких ДТП, в которых пострадали 35 человек, еще двое погибли.

Законопроект предусматривает, что использовать электросамокаты в дорожном движении смогут лица старше 14 лет. В то же время, если лицо не достигло 18 лет, для того, чтобы ездить на электросамокате, оно должно получить права на велосипед или другое транспортное средство любой категории.

Планируется, что в дорожном движении будет разрешено участвовать электросамокатам со скоростью до 25 километров в час.

Кроме того, на электросамокате будет запрещено перевозить грузы и пассажиров.

Для водителя электросамоката уровень алкоголя в крови не должен превышать 0,5 промилле.

Представитель Министерства Ивета Канцена отметила, что дальнейшее согласование законопроекта и его подача в Кабинет министров планируется до весны, после чего также придется внести поправки в Правила дорожного движения.