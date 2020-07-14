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Начинается подача списков на выборы Рижской думы: в первый день их подадут пять партий

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Со вторника, 14 июля, до 20 июля можно подавать списки кандидатов в депутаты Рижской думы, сообщила представитель Центральной избирательной комиссии Лаура Захарова.

Списки принимает Рижская городская избирательная комиссия в Доме конгрессов, в 308-м кабинете. Для подачи списка нужно записаться по телефону 67026081.

Списки можно подавать 14 июля с 12 до 16 часов, 15 июля с 16 до 20 часов, 16 июля с 12 до 16 часов, 17 июля с 14 до 18 часов, 18 июля с 10 до 14 часов, 19 июля с 10 до 14 часов и 20 июля с 12 до 18 часов.

Избиратели могут ознакомиться со списками кандидатов и предвыборными программами на сайте rd2020.cvk.lv, а за неделю до выборов также на избирательных участках.

14 июля списки намерены подать пять партий: объединение "Для развития/За!" и партии "Прогрессивные", Новая консервативная партия, "Честь служить Риге", "Согласие" и объединение Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK совместно с Латвийским объединением регионов.

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