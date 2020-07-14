Павилосту терроризирует испанская улитка

Садоводы используют против испанской улитки самые различные способы - собирают руками и механически уничтожают, используют аммиак и соленую воду, специальные ловушки или даже рассыпают в саду предусмотренный для улиток яд, однако борьба ведется без особого успеха, сообщает портал LSM.

Распространенность инвазивных видов настолько велика, что жители Павилосты призывают на помощь госструктуры с требованием законом признать этот вид инвазивным.

Это позволило бы привести в порядок нормативные акты и установить ответственность, а также облегчить доступ к химическим средствам борьбы и предусмотреть компенсации за причиненные разрушения.

Испанские улитки достигают в длину 14 сантиметров, они массивные и слегка сплющенные, оранжевого или бурого цвета. Это ночные животные, которые становятся активными с наступлением сумерек и продолжают быть активными до утра. В дождь они продолжают активность и днем. Несмотря на то, что испанские улитки едят все, главным образом они питаются овощами, но с удовольствием - и другими беспозвоночными и даже представителями своего рода, свидетельствует информация на сайте Латвийского сельского консультационно-образовательного центра (LLKC).

Испанская улитка - нежелательный гость в саду, так как в теплое время она становится интенсивнее и активнее питается, быстро вырастая ко второй половине лета, когда начинает откладывать яйца.

Улитки живут один год, поэтому их задача - оставить как можно больше потомков. Одна особь в течение сезона может отложить до 500 яиц. Кроме того, испанская улитка может переносить возбудителей болезней, из-за которых заболевают культурные растения и домашний скот. Также они являются временными носителями нескольких видов паразитов, поражающих котов и собак.

LLKC указывает, что перед приобретением декоративных саженцев стоит убедиться, не скрывается ли в них испанская улитка или ее яйца. Если же она все-таки завелась в саду, необходимо начать бороться с ней своевременно, уничтожив по возможности наибольшее число особей, не давая им размножаться и откладывать яйца. Борьба с инвазивными видами - трудоемкий и длительный процесс, который не заканчивается за один подход, отмечают специалисты.