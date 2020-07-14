Ксения Собчак вставила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу магазина. Оценили не все

*"Перекресток" - сеть магазинов в России.

Реклама была показана в рамках шоу на YouTube "Осторожно, Собчак!" от 13 июля, когда гостьей ведущей стала Айза Анохина. В рекламной интеграции сначала были продемонстрированы несколько кадров с момента задержания Собчак, а спустя несколько секунд - постановка, где женщина якобы находится в отделении полиции и заказывает продукты из "Перекрестка" прямо в камеру.

Видео: Выпуск "Осторожно, Собчак!" с Айзой Анохиной

Некоторые пользователи в Twitter осудили журналистку за такое использование кадров задержания.

Собчак обосрала в одном видео одиночных пикетчиков, хомяков навального, себя. Гениально. — Человек с филином (@Aleksii_not) July 13, 2020

Директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь сказали, что больше не будут пользоваться услугами сети.

Плюсую. Больше не буду ходить в «Перекрёсток». Итак ходила редко, теперь ни ногой. Рекламировать доставку можно примерно миллионом других способов нежели на теме задержаний на одиночных пикетах. А Собчак совсем не удивила. Больше удивляют те, кто этому удивляются в 2020 году https://t.co/8gH6iWT3Ya — Соболь Любовь (@SobolLubov) July 13, 2020

Напомним, Ксения Собчак также оказалась в числе задержанных во время проведения серии одиночных пикетов в поддержку Ивана Сафронова на Лубянке 7 июля. Ее отпустили из полиции под обязательство о явке для составления протокола.

Собчак утверждает, что находилась там по работе. На Ксении была футболка с надписью "Свободу Ивану Сафронову". Она успела снять видео для своей передачи и прокомментировать дело Сафронова, после чего ее задержали.