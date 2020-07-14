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Ксения Собчак вставила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу магазина. Оценили не все

Ксения Собчак

ФОТО: скриншот видео

Телеведущая Ксения Собчак использовала кадры своего задержания на акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова в рекламе онлайн-супермаркета "Перекресток"*

*"Перекресток" - сеть магазинов в России.

Реклама была показана в рамках шоу на YouTube "Осторожно, Собчак!" от 13 июля, когда гостьей ведущей стала Айза Анохина. В рекламной интеграции сначала были продемонстрированы несколько кадров с момента задержания Собчак, а спустя несколько секунд - постановка, где женщина якобы находится в отделении полиции и заказывает продукты из "Перекрестка" прямо в камеру.

Видео: Выпуск "Осторожно, Собчак!" с Айзой Анохиной

Некоторые пользователи в Twitter осудили журналистку за такое использование кадров задержания.

Директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь сказали, что больше не будут пользоваться услугами сети. 

Напомним, Ксения Собчак также оказалась в числе задержанных во время проведения серии одиночных пикетов в поддержку Ивана Сафронова на Лубянке 7 июля. Ее отпустили из полиции под обязательство о явке для составления протокола.

Собчак утверждает, что находилась там по работе. На Ксении была футболка с  надписью "Свободу Ивану Сафронову". Она успела снять видео для своей передачи и прокомментировать дело Сафронова, после чего ее задержали.

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