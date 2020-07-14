Вт, 14.07.2020
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Популярная блогер умерла в возрасте 24 лет на восьмом месяце беременности

ФОТО: Instagram/ nicoletheatv

Звезда соцсетей Николь Теа скончалась в возрасте 24 лет во время беременности. Об этом сообщила ее мать в Instagram-аккаунте.

Девушка находилась на восьмом месяце беременности. По словам ее матери, нерожденный сын, которого хотели назвать Рейн, также скончался.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Причина смерти звезды не раскрывается. 

"Мы, ее семья, просим не беспокоить, так как наши сердца разбиты и мы с трудом пытаемся справиться с произошедшим", - написала мама погибшей.

Теа была известна в интернете как YouTube-блогер, танцовщица и дизайнер аксессуаров. В последних роликах она рассказывала о своей беременности.

Отмечается, что на канале Теа еще выйдут несколько новых видео, снятых ею заранее. Мать Николь и ее возлюбленный Глобал Бога решили опубликовать их, несмотря на ее смерть.

Впервые о своей беременности Теа сообщила в апреле этого года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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