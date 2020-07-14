Популярная блогер умерла в возрасте 24 лет на восьмом месяце беременности

Девушка находилась на восьмом месяце беременности. По словам ее матери, нерожденный сын, которого хотели назвать Рейн, также скончался.

Причина смерти звезды не раскрывается.

"Мы, ее семья, просим не беспокоить, так как наши сердца разбиты и мы с трудом пытаемся справиться с произошедшим", - написала мама погибшей.

Теа была известна в интернете как YouTube-блогер, танцовщица и дизайнер аксессуаров. В последних роликах она рассказывала о своей беременности.

Отмечается, что на канале Теа еще выйдут несколько новых видео, снятых ею заранее. Мать Николь и ее возлюбленный Глобал Бога решили опубликовать их, несмотря на ее смерть.

Впервые о своей беременности Теа сообщила в апреле этого года.