Буров лжет - коррупционные скандалы в думе - ответственность не только партии "Согласие"

Буров: такого персонажа можно найти в любой партии

База данных KNAB показывает, что Брандавс с 2012 года в качестве членских взносов выплатил ЧСР 101 тысячу евро. Через полтора месяца после того, как он был арестована и освобождена под залог, ЧСР приостановила его деятельность в партии.

"Такого персонажа можно найти в любой партии", - сказал Буров Re:Check. Указывая на то, что немногие жертвовали партии сотни тысяч, Буров ответил, что "абсолютно независим" от Брандавса и не считает, что тот имел какое-либо влияние на решения партии. Сам Буров с Брандавсом не связывался и видел его только один раз в год на Пасху в православной церкви и на съезде партии.

Ермоловича и 300 000 RTAB

В мае 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало другого члена ЧСР и председателя правления - тогдашнего руководителя Рижского бюро по развитию туризма (RTAB) Виту Ермоловичу. 5 апреля KNAB начал уголовный процесс против должностных лиц RTAB по делу о растрате бюджетных средств, подделке документов, использовании поддельных документов и мошенничестве.

Уголовное дело было возбуждено после проверки Госконтроля, которая показала, что у нескольких сотрудников не было рабочих мест в помещениях RTAB и они не смогли объяснить, чем они занимаются и кому подчиняются. Одним из тех, с кем контракт был расторгнут сразу после этого, был депутат ЧСР Андрей Каменецкий.

Ермоловича была задержана на два дня. Позже СМИ сообщили, что через RTAB финансировалась предвыборная кампания партии "Согласие". На вину партнеров Re:Check указывает и Буров: "Вопрос в том, кто виноват - виноват тот, кто подписал документ, или тот, кто его организовал".

Rīgas namu pārvaldnieks и другие дела

Буров, говоря о "проделках", упомянул не только Rīgas satiksme, но и Rīgas namu pārvaldnieks. Там точно так же были констатированы фиктивные сотрудники и подделка документов. Компания работала под руководством Ушакова, и несколько фиктивных сотрудников были связаны с партией "Согласие".

Однако они были оформлены в отдел разработки проектов компании, которым руководил член ЧСР Агнис Калнказиньш - ему также впоследствии было предъявлено обвинение. Вскоре после того, как руководство Rīgas namu pārvaldnieks решило ликвидировать отдел развития проектов, тогдашний вице-мэр Америкс назначил Калнказиньша в управление Rīgas ūdens.

В правлении Rīgas ūdens в период, когда акционером компании был Америкс, восемь лет работала жена Ушакова - Иева Страутиня-Ушакова. Передача De facto сообщала, что по крайней мере в 2014 году договор Страутини-Ушаковой предусматривал гонорар в размере 1,5 тысячи евро и то, что она должна была предоставлять 100 часов консультаций в месяц. Контракт был заключен, несмотря на то, что на тот момент она работала на полную ставку в думе.

Есть и другие доказательства связи ЧСР с партией "Согласие". Например, в конце 2018 года передача Starp citu сообщала, что товарищество депутата Михаила Гаврилова (ЧСР) от самоуправления получило 25 000 евро. Тогда это был единственный доход товарищества.

Буров в разговоре с Re:Check пытался дистанцироваться от участия членов партии в коррупционных скандалах, подчеркивая ответственность Ушакова как председателя совета, а также отмечая, что некоторые вовлеченные, такие как Винник и Каменецкий, покинули ЧСР.

Вывод: С 2013 года, когда ЧСР и "Согласие" стартовали в одном списке, главными участниками крупнейших муниципальных коррупционных скандалов стали политики партии "Согласие" во главе с мэром Риги Ушаковым и близкие ему люди. Однако во многих делах активно участвовали или были вовлечены в них также представители ЧСР. Более того, ЧСР не предпринимала никаких действий против своих партнеров, когда скандалы выявлялись один за другим, а наоборот - защищала их. Следовательно, нет оснований утверждать, что "проделки" в Рижской думе находятся в зоне ответственности исключительно партии "Согласие".