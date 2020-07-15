Буров лжет - коррупционные скандалы в думе - ответственность не только партии "Согласие"
Скорее неправда - в утверждении лишь малая доля правды, однако не принимаются во внимание важные факты и/или контекст, поэтому высказывание либо вводит в заблуждение, либо вне контекста.
Бывший мэр Риги и кандидат на эту должность от партии "Честь служить Риге" (ЧСР) Олег Буров представил СМИ предложение о проведении внеочередных выборов в Рижскую думу. Он дистанцировался от своих предыдущих политических партнеров - партии "Согласие". Трата муниципальных денег и возможная коррупция, которую Буров мягко называет "проделками", были в зоне ответственности "Согласия", а не ЧСР:
"Если мы говорим о проделках - будь то деятельность Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), или Rīgas satiksme, или департамента сообщения, - то это не было нашей ответственностью, это была ответственность наших партнеров".
Re:Check вспомнил о самых крупных коррупционных скандалах думы и пришел к выводу, что Буров вводит в заблуждение. Хотя большая часть ответственности за коррупционные скандалы лежит на политиках "Согласия", в ряд из них вовлечены и представители ЧСР.
Партия "Честь служить Риге" была создана в 2012 году. С 2013 года, когда обе партии впервые стартовали на выборах по одному списку, до конфликтов 2019 года ЧСР была доверенным партнером "Согласия". Она также часто защищала "Согласие" и ее лидера, бывшего мэра Риги Нила Ушакова, в обвинениях в систематической коррупции в муниципальных структурах. ЧСР по-прежнему возглавляет бывший вице-мэр, ныне член Европарламента Андрис Америкс.
Re:Check вспоминает самые громкие дела с участием политиков и сторонников ЧСР.
Буров и микроавтобусы
Весной 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало Александра Брандавса, члена и известного спонсора ЧСР, за предполагаемое взяточничество и посредничество во взяточничестве.
Расследование KNAB было связано с компанией Rīgas minibautobusu satiksme (RMS), в которой Брандавс был выгодоприобретателем. В 2013 году Rīgas satiksme заключило соглашение с RMS о пассажирских перевозках - уже тогда сделки сопровождались подозрениями в незаконной деятельности. В 2017 году Совет по конкуренции оштрафовал обе компании за несанкционированное соглашение при установке цен на билеты.
В 2018 году предприятие снова выиграло в конкурсе, хотя были жалобы и подозрения, что претензии поданы на одного претендента. Срок действия нового контракта - восемь лет, сумма - 96 миллионов евро.
Как сообщала передача De Facto, KNAB расследовал и то, какую роль в деле Брандавса могло играть предприятия Мариса Мартинсонса, который недавно был арестован и освобожден под залог. KNAB арестовал его по подозрению во взяточничестве и отмывании денег в связи с закупкой транспортных средств Rīgas satiksme. Мартинсонс, с другой стороны, является хорошим знакомым главы ЧСР и бывшего заместителя мэра Риги Андриса Америкса, чей офис был обыскан KNAB в конце 2018 года. Затем Америкс подал в отставку с поста вице-мэра, объяснив это угрозой его репутации.
Брандавс, Винник и Rīgas karte
Член ЧСР Брандавс во время задержания был руководителем отдела проектов электронных расчетов в Rīgas satiksmе (RS) и членом правления RS вместе с частным инвестором создателя Rīgas karte. Это предприятие позже было признано крупнейшим "высасывателем денег" RS. Передача De Facto прошлой осенью сообщила об аудите, который показал, что работа Rīgas karte зависела от двух компаний, которые полностью или частично принадлежат Брандавсу и партнеру члена правления ЧСР Ирины Винник Андрею Блажко. Обеим компаниям Rīgas karte в течение пяти лет заплатила 76 миллионов евро. Одно из предприятий Блажко также выиграло в тендере на ремонт муниципальных квартир за 12 миллионов евро. Эту ситуацию Буров обещал прокомментировать. За эти годы компания также выиграла в нескольких других конкурсах Рижской думы.
Буров: такого персонажа можно найти в любой партии
База данных KNAB показывает, что Брандавс с 2012 года в качестве членских взносов выплатил ЧСР 101 тысячу евро. Через полтора месяца после того, как он был арестована и освобождена под залог, ЧСР приостановила его деятельность в партии.
"Такого персонажа можно найти в любой партии", - сказал Буров Re:Check. Указывая на то, что немногие жертвовали партии сотни тысяч, Буров ответил, что "абсолютно независим" от Брандавса и не считает, что тот имел какое-либо влияние на решения партии. Сам Буров с Брандавсом не связывался и видел его только один раз в год на Пасху в православной церкви и на съезде партии.
Ермоловича и 300 000 RTAB
В мае 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало другого члена ЧСР и председателя правления - тогдашнего руководителя Рижского бюро по развитию туризма (RTAB) Виту Ермоловичу. 5 апреля KNAB начал уголовный процесс против должностных лиц RTAB по делу о растрате бюджетных средств, подделке документов, использовании поддельных документов и мошенничестве.
Уголовное дело было возбуждено после проверки Госконтроля, которая показала, что у нескольких сотрудников не было рабочих мест в помещениях RTAB и они не смогли объяснить, чем они занимаются и кому подчиняются. Одним из тех, с кем контракт был расторгнут сразу после этого, был депутат ЧСР Андрей Каменецкий.
Ермоловича была задержана на два дня. Позже СМИ сообщили, что через RTAB финансировалась предвыборная кампания партии "Согласие". На вину партнеров Re:Check указывает и Буров: "Вопрос в том, кто виноват - виноват тот, кто подписал документ, или тот, кто его организовал".
Rīgas namu pārvaldnieks и другие дела
Буров, говоря о "проделках", упомянул не только Rīgas satiksme, но и Rīgas namu pārvaldnieks. Там точно так же были констатированы фиктивные сотрудники и подделка документов. Компания работала под руководством Ушакова, и несколько фиктивных сотрудников были связаны с партией "Согласие".
Однако они были оформлены в отдел разработки проектов компании, которым руководил член ЧСР Агнис Калнказиньш - ему также впоследствии было предъявлено обвинение. Вскоре после того, как руководство Rīgas namu pārvaldnieks решило ликвидировать отдел развития проектов, тогдашний вице-мэр Америкс назначил Калнказиньша в управление Rīgas ūdens.
В правлении Rīgas ūdens в период, когда акционером компании был Америкс, восемь лет работала жена Ушакова - Иева Страутиня-Ушакова. Передача De facto сообщала, что по крайней мере в 2014 году договор Страутини-Ушаковой предусматривал гонорар в размере 1,5 тысячи евро и то, что она должна была предоставлять 100 часов консультаций в месяц. Контракт был заключен, несмотря на то, что на тот момент она работала на полную ставку в думе.
Есть и другие доказательства связи ЧСР с партией "Согласие". Например, в конце 2018 года передача Starp citu сообщала, что товарищество депутата Михаила Гаврилова (ЧСР) от самоуправления получило 25 000 евро. Тогда это был единственный доход товарищества.
Буров в разговоре с Re:Check пытался дистанцироваться от участия членов партии в коррупционных скандалах, подчеркивая ответственность Ушакова как председателя совета, а также отмечая, что некоторые вовлеченные, такие как Винник и Каменецкий, покинули ЧСР.
Вывод: С 2013 года, когда ЧСР и "Согласие" стартовали в одном списке, главными участниками крупнейших муниципальных коррупционных скандалов стали политики партии "Согласие" во главе с мэром Риги Ушаковым и близкие ему люди. Однако во многих делах активно участвовали или были вовлечены в них также представители ЧСР. Более того, ЧСР не предпринимала никаких действий против своих партнеров, когда скандалы выявлялись один за другим, а наоборот - защищала их. Следовательно, нет оснований утверждать, что "проделки" в Рижской думе находятся в зоне ответственности исключительно партии "Согласие".
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