Учеба в России под другим именем и 17-летний перерыв в кинокарьере: младшая сестра близняшек Олсен - Элизабет

Ее знают по двум вещам: она - сестра близняшек Олсен и знаменитая "Алая ведьма" из фильмов Marvel. Но мало кто знает, что Элизабет - настоящий талант и может играть не только в развлекухе, но и в драмах!

Семья и детство

Элизабет Чейз Олсен родилась 16 февраля 1989 года в семье банкира и известной балерины. Через шесть лет после ее появления на свет родители разошлись. Маленькая Лиззи никогда не хотела быть такой же, как ее сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен, ее цель была - превзойти своего старшего брата Тревора.

Тревор был настоящим фанатом комиксов, и впоследствии именно он помогал младшей сестре готовиться к важной роли уже в культовой франшизе "Мстители".

Лиззи долго не могла понять, кем она действительно хочет стать.

Будучи маленькой, девочка все-таки приняла участие в съемках одной ленты ("Веселые деньки на Диком Западе" 1994 года), но потом, получив отказ от режиссера Роберта Родригеса, отложила актерство.

В 2004 году, когда СМИ ополчились на Мэри-Кейт и Эшли, младшая Олсен также покинула кино вслед за ними:

"Это было ужасно - их оскорбляли все подряд, выдумывая всякие глупости. Я видела, что за ними ходят по пятам, преследуя в магазинах, на парковках, и подумала, что не хочу быть частью этого",

- признавалась позже Элизабет в одном из интервью.

Вероятно, именно это послужило причиной того, что в школьные годы и во время учебы в России девушка носила только фамилию Чейз.

ФОТО: SCANPIX

С сестрами у Элизабет теплые отношения. Уже в 2017 году она рассказывала, что за модными (и не только) советами обращается к старшим сестрам, которые всегда помогут и подбодрят:

"Я просто думаю, что они превосходные женщины. Они так помогают мне. Благодаря им мне даже становится интересна мода в какой-то степени. Мы как-то ужинали с Эшли перед одной из премьер. И она, видя как я волнуюсь, даже согласилась пойти вместе со мной. Это было очень мило".

Учеба в России

Девушка решила связать жизнь с профессией риелтора и даже получила необходимую лицензию. Но такая довольно скучная работа ей быстро надоела, и Элизабет все бросила, не задумываясь.

В 2009-м девушка уехала в Москву - поступила во МХАТ и отучилась там полгода по программе обмена. Во время учебы Олсен изучила все пьесы Чехова, весело проводила студенческое время и даже закрутила роман с однокурсником. Однако пара все же распалась: Олсен вернулась на родину, а молодой человек остался в России.

В 2018 году в шоу Конана О'Брайена (что-то вроде "Вечернего Урганта") Элизабет рассказала о том, что она узнала, пока училась в России:

(Внимание: ненормативная лексика!)

Кинокарьера

В кино девушка решила вернуться только в 2011 году - после 17-летнего перерыва. Ее дебют в сознательном возрасте состоялся в фильме "Марта, Марси Мэй, Марлен". Это был успех. После премьеры многие режиссеры сразу же обратили внимание на звезду. Последовало участие в картинах разного масштаба, а одним из знаковых стал фильм "Красные огни", пополнивший опыт девушки работой с Робертом Де Ниро и Сигурни Уивер.

В 2013 году Элизабет приняла участие в биографической картине "Убей своих любимых", где ее коллегой по съемочной площадке стал знаменитый Дэниэл Рэдклифф.

2014 год стал знаковым для актрисы, поскольку она приобрела массовую известность: Олсен поучаствовала в ремейке "Годзиллы", а также в супергеройском блокбастере "Мстители: Эра Альтрона".

Уже в 2016 году на экраны вышла вторая "супергеройская" лента - "Первый мститель. Противостояние". Так Олсен-младшая стала постоянным участником франшизы.

Затем свет увидели еще два проекта с ее участием: драма "Кодахром" и комедия "Ингрид едет на Запад".

Личная жизнь

Когда-то актриса строила отношения с актером и художником Бойдом Холбруком. Они познакомились во время съемок фильма "Очень хорошие девочки". Зимой 2015 года молодые люди разорвали помолвку. После этого Элизабет не спешила разглашать информацию о своей личной жизни.

Так, в СМИ долгое время ходили слухи об отношениях тогда еще 26-летней Олсен и 34-летнего британского актера Тома Хиддлстона. Эти слухи никто из них так и не подтвердил, но и сейчас их нередко можно заметить вместе.

Что сейчас?

Из самого громкого и обсуждаемого в карьере актрисы - готовится сериал от Marvel "ВандаВижен". Этот проект будет входить в геройскую киновселенную.

Сериал появится на платформе Disney+ в декабре 2020 года и будет состоять из шести серий, которые будут выходить еженедельно.

О личной жизни звезды ничего достоверно неизвестно.