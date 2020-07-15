Российский блогер Варламов об инициативе на Manabalss.lv: "Латыши мечтают жить как в России!"

Пока жители Латвии обсуждают инициативу в соцсетях, на нее уже отреагировал популярный российский блогер Илья Варламов, известный своими путешествиями и громкими статьями по поводу городского планирования:

"Латвия - маленькая, но гордая европейская страна, глубоко травмированная советским прошлым. Точнее, она очень хочет быть европейской, но мешает совковый менталитет. Еще точнее - она очень завидует России и россиянам. Ведь Россия - свободная страна, а латыши связаны по рукам и ногам античеловечными законами!

Латыши сидят на своих маленьких кухнях советских панелек и мечтают о том, что однажды сбросят оковы европейской цивилизации и выведут себя на орбиту Русского мира. И на помощь приходят ОНИ...

Водители! Автомобилисты не могут спокойно смотреть на зелёные дворы Латвии. Они страстно желают лишь одного - чтобы их дворы и улицы стали похожими на российские дворы и улицы. В латвийских дворах слишком мало машин и грязи. Поэтому латвийские водители хотят как можно скорее это исправить, чтобы не отставать от нас!" - пишет Варламов.

Кроме того, он саркастически прокомментировал слова автора инициативы о том, что "жители Латвии не могут нести ответственность за то, что режим СССР в ходе проектирования и строительства массивов зданий не обеспечил места для парковки автомобилей жильцов":

"А-ха-ха-ха-ха! Во всём виноват Советский Союз! О том, что до 1991 года в Латвии было намного меньше автомобилей, и нормы тогда действовали совершенно другие, госпожа Броделе почему-то не задумывается. Но я могу только приветствовать её искреннее желание сделать латвийские города похожими на российские!"

В качестве подтверждения слов о том, что в России действительно есть проблемы с парковкой во дворах, Варламов привел ряд фотографий, сделанных в различных городах России, и на всех фото изображено одно и то же - автомобили, припаркованные на зеленой зоне, уже превратившейся в кашу из грязи.

ФОТО: varlamov.ru

ФОТО: varlamov.ru

"Скорее всего, госпожа Броделе и ее сторонники, которые так страдают из-за несправедливых штрафов, просто очень соскучились по грязи, шуму и выхлопным газам у себя во дворах. Но ничего, если их инициатива будет принята, скоро все это вернется.

Добро пожаловать в Россию, дорогие латыши!" - подытоживает он.