Тesla - не просто мечта! Юный латвиец поразил пользователей Сети тем, как копит на авто

Свой собственный суперавтомобиль - какой мальчик не мечтает о таком? По правде говоря, обычно мечты просто так не исполняются - тут нужен труд. Местный энтузиаст деревообработки Микелис Маскавс решил, что начнет копить на свою Tesla уже сейчас, к тому же свои деньги!