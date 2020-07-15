Тesla - не просто мечта! Юный латвиец поразил пользователей Сети тем, как копит на авто

Свой собственный суперавтомобиль - какой мальчик не мечтает о таком? По правде говоря, обычно мечты просто так не исполняются - тут нужен труд. Местный энтузиаст деревообработки Микелис Маскавс решил, что начнет копить на свою Tesla уже сейчас, к тому же свои деньги!
О задумке сына в соцсети Facebook рассказал отец мальчика Рейнис:
"Мой сын Микелис поставил себе цель - накопить на Tesla. Не ухмыляйтесь!"
К записи он также добавил предложение самого Микелиса:
"Создаются сервировочные доски, которые я готовлю своими руками. Дуб и ясень гладко-гладко отполированы. Коплю на свою Tesla. Продаю эксклюзивные дубовые доски по 10 евро и отправляю пакоматом".
У записи, которая была сделана 13 июля, уже более 100 комментариев на Facebook от потенциальных покупателей. В свою очередь, поделились постом более двух тысяч пользователей.
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