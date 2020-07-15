Ср, 15.07.2020
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Летали за госсчет в командировки, а пункты лояльности тратили на себя: KNAB сделал выговор чиновникам

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) выявило ряд случаев, когда государственные должностные лица за оплачиваемые государством служебные командировки получали пункты программ лояльности от авиакомпаний, которые позже использовали для оплаты своих личных путешествий, пишет в среду газета Diena.

В данном случае KNAB ограничилось устным выговором. Пункты программ лояльности авиакомпаний для многих чиновников Латвии, которые регулярно ездят в командировки за границу, стали приятным дополнением к зарплате. 

Фактически за счет государства чиновники и политики приобретали билеты на частные перелеты и получали другие льготы для себя и членов своей семьи. 

В других странах Европы отношение к использованию такой возможности является более строгим. Несколько лет назад в Германии выяснилось, что высокопоставленные государственные чиновники подобным образом использовали пункты лояльности для личных нужд. Среди них был министр экономики Берлина Грегор Гизи, который признал себя виновным и вынужден был подать в отставку.

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