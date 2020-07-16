"Хотелось испытать что-то сумасшедшее!" Как латвийцы возвращались из Вьетнама перед закрытием границ

Латвийцу Роберту Витолсу путешествия всегда были по душе. В марте парень и его попутчик Янис Вилкс наконец решили осуществить давнюю мечту - отправиться во Вьетнам. В середине марта Covid-19 захватил весь мир, из-за чего закрыли многие границы, что вынудило обоих латвийцев принять кардинальное решение - найти быстрый способ вернуться домой.

Первоначальный план путешествия по Вьетнаму на мотоциклах сорвался, когда 14 марта правительство Латвии приняло решение закрыть границу. Роберт рассказал порталу Apollo о своих приключениях во Вьетнаме и о долгой дороге домой.

Он признался, что решил поехать во Вьетнам, потому что ему очень нравятся азиатские страны: "Несколько лет назад я был в Таиланде и понял, что однажды нужно будет обязательно отправиться во Вьетнам".

По словам Роберта, Вьетнам не такой коммерческий, как Таиланд, и там все намного дешевле:

"Со средней латвийской зарплатой там ты можешь жить как президент".

Так у парня возникла идея отправиться в путешествие во Вьетнам. А чтобы сделать свои приключения еще более интересными, Роберт и его друг Янис решили поехать туда на мотоциклах.

"Цель путешествия - поехать, а там видно будет..."

Роберт рассказал, что у него, как и у Яниса, скопилось очень много работы, поэтому времени на планирование поездки не было.

"Мы решили купить билеты в столицу Вьетнама Ханой", - говорит латвиец.

Путешествие началось 12 марта с вылета из международного аэропорта Риги в Москву. Затем была пересадка и 11-часовой рейс в Ханой.

"Можно сказать, что цель состояла в том, чтобы просто полететь во Вьетнам и посмотреть, что он может нам предложить", - рассказывает Роберт.

Первые впечатления от Вьетнама

Первое, что вспоминает Роберт, впервые оказавшийся во Вьетнаме, - это воздух.

"Ханой очень густонаселен. Много людей, высокая влажность и смог. Первые ощущения были странными из-за резкой смены температуры, - признается он. - Мне потребовалось несколько дней, чтобы перестала болеть голова, потому что организму не нравилось большое давление".

"Выйдя из аэропорта, я сразу увидел, что многие люди в масках для лица - это уже немного вызывало беспокойство.

Было очевидно, что ситуация с Covid-19 во Вьетнаме была воспринята всерьез, хотя на самом деле там было не так много заболевших", - вспоминает латвиец.

Путешественник отметил, что у вьетнамцев своеобразный стиль вождения, но это особо его не удивило, потому что в других странах культура вождения еще более специфическая.

"Движение там очень интенсивное, все куда-то торопятся", - отметил Роберт.

Кроме того, по его словам, вьетнамская культура также сильно отличается от привычной нам. "Во Вьетнаме туристов всегда уважали, за исключением, конечно, периода пандемии. Экономика держится на туризме, но большая часть населения живет довольно бедно", - отметил он.

Роберту также показался интересным тот факт, что во Вьетнаме очень мало машин, так как люди в основном ездят на мотоциклах.

Воспоминание, которое останется в памяти

Роберт побывал во многих странах, но нигде не видел, чтобы местные жители так нагло пытались обмануть туристов.

Латвиец также отмечает, что изначально ему было трудно привыкнуть к вьетнамской валюте - донгу, потому что, например, один евро - это 26 345 донгов.

"В одном маленьком магазинчике мы купили дождевики. Продавщица хотела продать их за 15 евро и еще дала меньше сдачи, чем нужно", - вспоминает Роберт.

"Эти плащи на самом деле стоят каких-то 3-4 евро. Продавщица посмотрела на упаковку, а там уже была цена, но она все равно сказала, что все правильно", - рассказал искатель приключений о своем неприятном опыте.

Парень отмечает, что местные жители часто смотрели на него и на Яниса как на "банкомат".

Латвия закрывает границы

В момент когда стало известно, что Латвия решила закрыть границы, оба молодых человека находились в гостинице.

"С утра отправились на завтрак. Услышал, как польские туристы говорят сотрудникам отеля, что покупают билеты и улетают обратно".

В этот момент Роберт понял, что велика вероятность того, что латвийцы могут не вернуться на родину.

"Янису казалось, что ничего серьезного не происходит, и он меня постоянно успокаивал. Во Вьетнаме мы вообще не читали новости, чтобы полностью наслаждаться путешествием", - вспоминает Роберт.

Он открыл один из латвийских новостных порталов и констатировал факт - с 17 марта Латвия приостанавливает международные пассажирские перевозки.

"Я понял, что осталось очень мало времени, чтобы вернуться. Мы должны были принять решение, которое в итоге оказалось правильным", - сказал Роберт.

Первой мыслью было остаться во Вьетнаме, потому что сначала казалось, что пандемия продлится всего несколько недель. "Мы слышали, что ситуация в Китае быстро улучшается, поэтому все это не казалось таким серьезным. На самом деле мы были очень близки к тому, чтобы остаться во Вьетнаме до мая", - признался парень.

ФОТО: Roberts Vītols

Возвращение в Латвию

Ребята поняли, что времени на раздумья нет: "Мы поспали около двух-трех часов, сели на мотоциклы и проехали 250 километров до Ханоя.

С каждой минутой цены на билеты становились дороже, потому что все хотели добраться до дома".

Спустя несколько километров после выезда начался дождь. "Самое плохое было то, что на полпути мой мотоцикл сломался и не мог ехать дальше", - продолжает свой рассказ Роберт.- Нам повезло, что нам помог Вьетнамский клуб мотоциклистов, который мы обогнали несколько километров назад.

Они быстро починили мой транспорт, и мы смогли продолжить дорогу в аэропорт".

Затем латвийцы вылетели из Ханоя в один из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби, после чего отправились в Ригу с пересадкой в Стокгольме.

"Получилось, что за 24 часа мы посетили четыре страны - Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, Швецию и Латвию".

Когда латвийцы вернулись на родину, им пришлось отправиться в самоизоляцию. "Я сидел дома 14 дней и ничего не делал. Проблем не было, потому что компьютер был рядом и всегда было чем заняться".

"С Вьетнамом счеты еще не сведены..."

"Мы договорились с Янисом, что нужно будет еще достигнуть нашей цели во Вьетнаме", - отмечает Роберт.

"Это наша миссия, которую не удалось выполнить, но мы очень хотим это сделать. Ждем, когда все в мире придет в порядок, чтобы снова можно было сесть в самолет и отправиться во Вьетнам", - резюмирует Витолс.

Видео: Приключения латвийцев во Вьетнаме