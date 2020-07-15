Сильно пьяный тракторист без прав сбил велосипедистку

Во вторник, 14 июля, в волости Дигнаяс Екабпилсского края тракторист в состоянии сильного алкогольного опьянения и без прав сбил велосипедистку, сообщила представитель Управления земгальского региона Госполиции Даце Калниня.
Согласно предварительной информации, мужчина, управлявший трактором MTZ 82L, наехал на велосипедистку. В результате ДТП она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
Водитель трактора сел за руль пьяным - у него констатированы четыре промилле, а также не оказалось водительских прав.
В полиции начат уголовный процесс.
В свою очередь в Елгаве женщина за рулем Škoda Octavia сбила велосипедиста, пересекавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Он также после полученных травм был доставлен в больницу.
В волости Смардес Энгурской волости мужчина, управлявший велосипедом, совершил резкий маневр вправо и наехал на ехавший в том же направлении автомобиль Volkswagen Passat.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!