Ср, 15.07.2020
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Сильно пьяный тракторист без прав сбил велосипедистку

Трактор. Фото иллюстративное

ФОТО: EDUARD KORNIYENKO / REUTERS

Во вторник, 14 июля, в волости Дигнаяс Екабпилсского края тракторист в состоянии сильного алкогольного опьянения и без прав сбил велосипедистку, сообщила представитель Управления земгальского региона Госполиции Даце Калниня. 

Согласно предварительной информации, мужчина, управлявший трактором MTZ 82L, наехал на велосипедистку. В результате ДТП она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Водитель трактора сел за руль пьяным - у него констатированы четыре промилле, а также не оказалось водительских прав.

В полиции начат уголовный процесс.

В свою очередь в Елгаве женщина за рулем Škoda Octavia сбила велосипедиста, пересекавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Он также после полученных травм был доставлен в больницу.

В волости Смардес Энгурской волости мужчина, управлявший велосипедом, совершил резкий маневр вправо и наехал на ехавший в том же направлении автомобиль Volkswagen Passat.

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