Часть игровой площадки на Барона закрыта. Возможно, из-за травм детей

Вывески во многих местах гласят, что использовать конструкции запрещено. Как сообщил передаче один из частых посетителей, он часто видел здесь различные травмы - сломанные руки и ноги.

Специалист Детской больницы Янис Упениекс отметил, что травмы самые разные - от банальных ушибов до комплексных переломов. Число травм растет с наступлением теплой погоды, а "расслабиться" можно ближе к зиме.

В Имущественном департаменте Рижской думы в свою очередь сообщили, что некоторые конструкции закрыты по той простой причине, что сломаны. Пока они не починены, они не отвечают требования безопасности. Уже заказаны некоторые детали из-за рубежа и после починки конструкции будут вновь доступны для детей.

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