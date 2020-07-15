Чт, 16.07.2020
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Часть игровой площадки на Барона закрыта. Возможно, из-за травм детей

Площадка на улице Кр.Барона

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Детская игровая площадка на улице Кр.Барона - самая большая и разнообразная в Риге. Закономерно, что дети и молодежь спешат разлечься здесь. Однако, в последнее время часть конструкций закрыта, сообщает передача Bez Tabu на телеканале TV3.

Вывески во многих местах гласят, что использовать конструкции запрещено. Как сообщил передаче один из частых посетителей, он часто видел здесь различные травмы - сломанные руки и ноги. 

Специалист Детской больницы Янис Упениекс отметил, что травмы самые разные - от банальных ушибов до комплексных переломов. Число травм растет с наступлением теплой погоды, а "расслабиться" можно ближе к зиме. 

В Имущественном департаменте Рижской думы в свою очередь сообщили, что некоторые конструкции закрыты по той простой причине, что сломаны. Пока они не починены, они не отвечают требования безопасности. Уже заказаны некоторые детали из-за рубежа и после починки конструкции будут вновь доступны для детей. 

Видео: Выпуск Bez Tabu на латышском языке 

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