Допрос следователя, шифрование и интерес силовиков: главные подробности дела Сафронова

Защита будет настаивать на избрании ему меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

С момента его задержания пошла уже вторая неделя, но ни Сафронов, ни адвокаты не смогли узнать у следователя, что конкретно он совершил.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно об уголовном деле Сафронова к настоящему моменту.

Улик не предъявлено

Уголовное дело о госизмене в отношении Ивана Сафронова ФСБ России возбудила 6 июля 2020 года, получив в Лефортовском суде Москвы постановления о проведении обысков у Сафронова и его близких.

7 июля Сафронова на выходе из дома задержали в качестве подозреваемого по делу оперативники ФСБ. В квартире, где он жил со своей девушкой, журналистской Ксенией Мироновой, а также у его близкой подруги и бывшей коллеги по "Коммерсанту", главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой прошли обыски.

Обыскали и квартиру матери Сафронова Елены, где он был зарегистрирован. Следователи также провели выемку документов из кабинета Сафронова в Роскосмосе, где работал на момент ареста.

В тот же день на допросы в качестве свидетелей вызывали Миронову, Бекбулатову, а также мужа сестры Ивана - Максима Ковязина. Вечером суд отправил Сафронова под арест до сентября в СИЗО "Лефортово".

13 июля Сафронову предъявили обвинение в госизмене по статье 275 Уголовного кодекса России, после чего состоялся его первый допрос. Журналисту по этой статье грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Сафронов вину не признает и считает, что его преследуют за публикации в СМИ о военно-промышленном комплексе России. До 18 мая 2020 года он работал журналистом в "Ведомостях", а с 2010 по 2019 - в "Коммерсанте". В чем конкретно его обвиняют, Сафронов из предъявленного обвинения так и не узнал.

Дело Сафронова ведет следователь ФСБ Александр Чабан, рассказали Би-би-си защитники журналиста. Он расследовал дело о госизмене против бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, которое скоро будет передано в суд. Чабан также ведет дело обвиняемого в госизмене физика Виктора Кудрявцева.

76-летнего сотрудника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) ФСБ задержала летом 2018 года. Он больше года провел в "Лефортово", и из изолятора его отпустили только когда врачи обнаружили у ученого онкологическое заболевание.

Как выяснила Би-би-си, на следственных действиях в понедельник, которые продлились три часа, следователь предложил Сафронову "охарактеризовать себя". Других вопросов обвиняемому следователь на задавал.