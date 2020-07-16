"Машина для кормления": Кейт Миддлтон о времени, проведенном в самоизоляции

"У моих детей бездонные желудки. Чувствую себя словно постоянно работающая машина для кормления", - призналась Кейт.

В интервью также была затронута тема самоизоляции во время карантина и возвращение в привычный ритм жизни.

Тяжелее всего с принцем Луи, который, выходя из дома, все время хочет всех обнять и что-то взять в руки.

"Луи не понимает, что такое социальная дистанция. Он постоянно хочет кого-нибудь обнять, особенно детей, которые младше него",

- сказала Кейт.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Чуть позже она добавила, что принц Луи все время хочет куда-то убежать: "Если оставишь Луи, он убежит!"

В интервью герцогиню также спросили о том, как прошло время, проведенное в самоизоляции.

"Это был вызов. С одной стороны, это было действительно позитивно - проводить столько времени с детьми, с другой стороны - это было время, наполненное стрессом. Мы находились в закрытых помещениях... Учеба дома была еще тем челленджем! Я и раньше ценила учителей, но теперь еще сильнее прониклась к ним уважением".

О возвращении к нормальной жизни герцогиня говорит как о следующей проверке, поскольку это нелегко.

"По личному опыту знаю, что вернуться в прежнее русло совсем не просто. По правде, многим семьям это нелегко".