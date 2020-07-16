Модель жаловалась на прошлое в порно. Теперь порнокомпания развязала с ней "войну"

В BangBros поведали изданию, что решение о создании сайта появилось, потому что уже не было возможно отвечать на каждую жалобу Халифы в соцсетях.

На портале приводятся цитаты экс-порнозвезды о том, каким было ее прошлое в индустрии, а также о ее отношениях с самой студией. На каждую фразу порногигант ответил.

А именно, сказано, что Халифа за съемки получила 178 тысяч долларов, хотя она заявляла, что за всю короткую карьеру получила только 12 тысяч долларов. Стоит отметить, что BangBros не приложил никаких документов, доказывающих это. Также говорится, что до прихода в студию Халифа принимала участие в съемках у других продюсеров уже, как минимум, два года.

Представитель порнокомпании подчеркнул, что создание портала - не маркетинговый ход:

"Это просто честные слова о том, что ранее было упущено или не так понято".

Собеседник издания говорит, что, невзирая на то, что Мия давно покинула индустрию, видео с ее участием по-прежнему находятся на сайте BangBros. 11 роликов с ней в главной роли посмотрели в общей сложности 1,3 миллиона людей. Сама Халифа журналистам пока не дала никаких комментариев.

Напомним, в прошлом месяце поклонники порнозвезды потребовали изъять с сайта все порно с участием Мии с сайта Pornhub, одного из крупнейших порноресурсов в мире. Они также создали петицию с обращением к компании. Подробнее можно прочитать тут.