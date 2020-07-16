В Краславском крае полиция обнаружила плантацию марихуаны

В среду, 16 июля, во время проведения оперативных мероприятий в Краславском крае латгальские полицейские обнаружили плантацию марихуаны, сообщает агентство LETA.
Полицейские в рамках начатого ранее уголовного процесса провели проверку помещений на частной собственности в Краславском крае. Во время проверки стражи порядка констатировали оборудованную в помещениях плантацию марихуаны. Выяснен и возможный подозреваемый.
В результате обыска были изъяты 24 похожих на марихуану растения и необходимое для выращивания оборудование. Назначены необходимые экспертизы.
В свою очередь подозреваемому лицу, которое уже попадало в поле зрения полиции за другие преступления, грозит уголовная ответственность.
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