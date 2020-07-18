"Жизнь на Западе - кошмар. Люди живут на улице и питаются снегом", или Мир глазами Северной Кореи

Северная Корея - самая закрытая страна мира, которой многие годы руководит одна династия. С 1949 по 1994 год - Ким Ир Сен, а после его смерти - его сын Ким Чен Ир.

Но правление Ким Чен Ира продлилось недолго, и после его смерти в 2011 году бразды правления перешли к одному из его сыновей - Ким Ченуну.

Одно из самых узнаваемых лиц Северной Кореи - это диктор телевидения Ри Чун Хуй. Она работает в эфире с 1971 года.

И когда рассказывает о новостях из стран Запада, ее голос переходит почти на крик. Как она сама призналась своим коллегам из Китая - это специальная техника, чтобы донести до зрителей главные новости дня.

Когда умер Ким Чен Ир, она рассказывала об этом таким жалобным тоном, что было понятно - сама мать-природа оплакивает северокорейского лидера.

Попрощаться с вождем прилетела сова, а за ней журавль. В день смерти вождя началась снежная буря.

Новый лидер Северной Кореи Ким Ченун на ответственный пост руководителя пропагандой назначил свою сестру Ким Йо Джон. Именно ее считают главным советником Ким Ченуна и главным идеологом режима.

Именно она советует брату, когда и куда отправляться в поездки, чтобы приветствовать простых жителей страны, и нужно ли ему становиться другом звезды НБА Дениса Родмена.

Но за ними стоит еще одна сестра, о которой в публичном пространстве почти ничего не известно. Нет в доступе даже ее фотоснимка. Но именно она имеет самое большое влияние на происходящее в Северной Корее, полагают западные эксперты.

Запад уже давно ввел санкции в отношении Северной Кореи. Продолжают торговать с этой страной только Китай и Россия. А о том, что на самом деле происходит за железным занавесом, можно судить лишь по немногим видео, выкладываемым в интернет блогерами.

В противовес вовсю работает целая армия интернет-хакеров, которые обрушились не только на финансовую систему Южной Кореи, но и на сайты студии фильмов кампании SONY, после того как в свет был выпущен комедийный фильм, в котором высмеивается северокорейский лидер Ким Ченун.

Осуществить это тамошние хакеры могли только с помощью своих соседей - Китая и России, которые предоставили доступ во Всемирную сеть. В октябре прошлого года российская компания "ТрансТелеНет" наладила уже второе подключение Северной Кореи к мировой интернет-сети.

Ну а рассказы, одобренные официальными идеологами Северной Кореи, отличаются особой изобретательностью, граничащей с фантастикой.

Так, судя по одной из новостей - всего в паре сотен метров от главного храма страны археологи обнаружили останки самого настоящего единорога. И за это археологов правительство щедро наградило.