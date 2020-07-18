"Жизнь на Западе - кошмар. Люди живут на улице и питаются снегом", или Мир глазами Северной Кореи

Бедные, одинаково одетые в полувоенную форму люди и полусумасшедший лидер, мечтающий только об одном - создать самую большую бомбу, чтобы сбросить ее на США. Это примерно то, что знает обыватель о Северной Корее, которой посвящен очередной и на этот раз заключительный выпуск "Территории лжи".
Северная Корея - самая закрытая страна мира, которой многие годы руководит одна династия. С 1949 по 1994 год - Ким Ир Сен, а после его смерти - его сын Ким Чен Ир.
Но правление Ким Чен Ира продлилось недолго, и после его смерти в 2011 году бразды правления перешли к одному из его сыновей - Ким Ченуну.
Одно из самых узнаваемых лиц Северной Кореи - это диктор телевидения Ри Чун Хуй. Она работает в эфире с 1971 года.
И когда рассказывает о новостях из стран Запада, ее голос переходит почти на крик. Как она сама призналась своим коллегам из Китая - это специальная техника, чтобы донести до зрителей главные новости дня.
Когда умер Ким Чен Ир, она рассказывала об этом таким жалобным тоном, что было понятно - сама мать-природа оплакивает северокорейского лидера.
Попрощаться с вождем прилетела сова, а за ней журавль. В день смерти вождя началась снежная буря.
Новый лидер Северной Кореи Ким Ченун на ответственный пост руководителя пропагандой назначил свою сестру Ким Йо Джон. Именно ее считают главным советником Ким Ченуна и главным идеологом режима.
Именно она советует брату, когда и куда отправляться в поездки, чтобы приветствовать простых жителей страны, и нужно ли ему становиться другом звезды НБА Дениса Родмена.
Но за ними стоит еще одна сестра, о которой в публичном пространстве почти ничего не известно. Нет в доступе даже ее фотоснимка. Но именно она имеет самое большое влияние на происходящее в Северной Корее, полагают западные эксперты.
Запад уже давно ввел санкции в отношении Северной Кореи. Продолжают торговать с этой страной только Китай и Россия. А о том, что на самом деле происходит за железным занавесом, можно судить лишь по немногим видео, выкладываемым в интернет блогерами.
В противовес вовсю работает целая армия интернет-хакеров, которые обрушились не только на финансовую систему Южной Кореи, но и на сайты студии фильмов кампании SONY, после того как в свет был выпущен комедийный фильм, в котором высмеивается северокорейский лидер Ким Ченун.
Осуществить это тамошние хакеры могли только с помощью своих соседей - Китая и России, которые предоставили доступ во Всемирную сеть. В октябре прошлого года российская компания "ТрансТелеНет" наладила уже второе подключение Северной Кореи к мировой интернет-сети.
Ну а рассказы, одобренные официальными идеологами Северной Кореи, отличаются особой изобретательностью, граничащей с фантастикой.
Так, судя по одной из новостей - всего в паре сотен метров от главного храма страны археологи обнаружили останки самого настоящего единорога. И за это археологов правительство щедро наградило.
Еще в одном официальном репортаже рассказывается, как лидер страны один - без сопровождения и помощи - покорил самую высокую гору страны, которая к тому же является действующим вулканом.
Неоднократно рассказывалось и о том, что Ким Ченун самостоятельно водит автомобиль с трехлетнего возраста.
Но чаще всего поступают сообщения о готовности северокорейской армии защитить страну и изобретении самого мощного оружия.
На этом видео показано, как Нью-Йорк пылает в огне, а сверху его накрывает дождь из северокорейских атомных ракет.
Впрочем, совершенно очевидно, что видео это изготовлено с использованием анимации одной из популярных компьютерных игр.
Жизнь на Западе - это настоящий кошмар. Люди живут на улице, так как их дома разрушены. Питаются они снегом и даже кофе готовят себе из снега.
О том, как пропаганда зомбирует своих граждан с самого раннего детства, можно судить по мультипликационному фильму. Его герои - белки, ежи и утки - живут на Драконьей горе и отважно защищают ее от нападений волков, ласок и мышей. Белки олицетворяют политическую власть, ежи - армию, а утки - военный флот Северной Кореи. А нападающие - это США, Япония и Южная Корея. На помощь хорошим зверям приходит еще один зверь - это медведь, который явно олицетворяет Россию.
Российские телеканалы по-особенному отражают события в Северной Корее. Так, говорится о том, что Запад готов забыть об оккупации Крыма, если Россия согласится стать посредником в переговорах Запада с Северной Кореей.
В противовес тому, что показывают на Западе, российские телеканалы рассказывают об успешном развитии гражданского общества и экономическом прорыве Северной Кореи. И о том, насколько на самом деле корейцы счастливы.
Видео: Пропаганда в Северной Корее
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