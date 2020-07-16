Ограбление в Тукумсе: у мужчины вырвали из рук бутылку алкоголя

Как сообщили в полиции, в Тукумсе на улице Плявас произошло ограбление - две мужчин вырвали из заднего кармана штанов мужчины 1964 года рождения кошелек с 15 евро, а из рук - пакет с алкогольным напитком.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, в тот же день стражам порядка удалось оперативно задержать возможных преступников. Начат уголовный процесс.