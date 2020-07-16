Чт, 16.07.2020
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Ограбление в Тукумсе: у мужчины вырвали из рук бутылку алкоголя

Тукумс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В среду в Тукумсе был ограблен мужчина: у него из рук вырвали алкоголь, а из кармана - кошелек, сообщает агентство LETA.

Как сообщили в полиции, в Тукумсе на улице Плявас произошло ограбление - две мужчин вырвали из заднего кармана штанов мужчины 1964 года рождения кошелек с 15 евро, а из рук - пакет с алкогольным напитком.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, в тот же день стражам порядка удалось оперативно задержать возможных преступников. Начат уголовный процесс.

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