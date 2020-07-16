Чт, 16.07.2020
Напоминаем коллегам в посольстве, что "выборы" прошли в оккупированной Cоветами Латвии вопреки Сатверсме и были результатом преступного соглашения политических близнецов - Гитлера и Сталина. Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

Новая услуга CSDD: можно узнать, была ли машина в серьезной аварии

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предлагает в е-услугах новую возможность - узнать информацию о значительных повреждениях зарегистрированного в Латвии транспортного средства после ДТП.

В частности, если после тяжелой аварии у транспортного средства был аннулирован техосмотр, или страховщики оценили, что автомобиль считается уничтоженной - его ремонт технически невозможен или экономически не обоснован - в регистре CSDD будет сделана соответствующая заметка.

Информация доступна в разделе e-CSDD "Данные техосмотра" и ее может получить любой потенциальный покупатель автомобиля. Таким образом покупатель сможет избежать неприятного сюрприза и обратить внимание на фактическое состояние машины.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ