Новая услуга CSDD: можно узнать, была ли машина в серьезной аварии

В частности, если после тяжелой аварии у транспортного средства был аннулирован техосмотр, или страховщики оценили, что автомобиль считается уничтоженной - его ремонт технически невозможен или экономически не обоснован - в регистре CSDD будет сделана соответствующая заметка.

Информация доступна в разделе e-CSDD "Данные техосмотра" и ее может получить любой потенциальный покупатель автомобиля. Таким образом покупатель сможет избежать неприятного сюрприза и обратить внимание на фактическое состояние машины.