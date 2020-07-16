Тройственный союз белорусской оппозиции

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В Беларуси допущенная до участия в президентских выборах Светлана Тихановская объединилась со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

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В Беларуси объединились избирательные штабы кандидата в президенты Светланы Тихановской, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Решение было принято по итогам встречи 16 июля.

В их заявлении говорится о пяти принципах предвыборной кампании. В частности, они будут призывать избирателей голосовать на президентских выборах, намерены освободить политических и экономических заключенных, предоставить им право на пересмотр дела, проведут повторные честные выборы после 9 августа, а также будут информировать избирателей о необходимости защищать свой голос.

"Мы продолжаем работать – присоединяйтесь к большинству! Следуйте принципам кампании, рассказывайте о них друзьям, убеждайте тех, кто еще сомневается", – говорится в заявлении.

Центризбирком Беларуси 14 июля зарегистрировал кандидатов на президентский пост – ими стали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Александр Лукашенко.

Виктору Бабарико отказали в регистрации. Сейчас он находится под арестом в СИЗО и обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве. Валерий Цепкало, основатель Парка высоких технологий и бывший помощник президента по вопросам науки, не мог быть зарегистрирован, так как после проверки ЦИК засчитал лишь 75 тысяч подписей – это меньше половины собранных претендентом в кандидаты.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 16.07.2020

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