Британская атомная подлодка в 2018 году чуть не столкнулась с пассажирским паромом

Государственное управление по расследованию морских происшествий начало рассматривать этот инцидент, произошедший 6 ноября 2018 года. В управлении указали, что за четыре года произошли уже три таких инцидента с участием подводных лодок Королевского военного флота.

Паром Stena Superfast VII с 215 пассажирами и 67 членами экипажа направлялся из Белфаста в Шотландию, когда на пароме заметили перископ подводной лодки.

"Начальник, который в тот момент дежурил, действовал незамедлительно и эффективно, развернув паром, чтобы избежать риска столкновения с ушедшей под воду подлодкой",

- рассказал главный следователь по расследованию морских происшествий Эндрю Мол.

Подлодка в тот момент проводила маневры безопасности, она установила местонахождение парома и исследовала его. Одно экипаж ошибся в том, насколько близко находится паром, и вместо того, чтобы двигаться прочь от парома, она начала движение в его сторону.

Мол указал, что инцидент произошел, так как команда контроля помещений подлодки не установила точно скорость и расстояние до парома, в результате чего были приняты критические для безопасности решения, основанные на неточной информации.

"Несмотря на то, что столкновения не было, это был третий инцидент между подводной лодкой Королевского морского флота и кораблем на поверхности воды за последние четыре года, что создает опасения",

- добавил он.

Мол рассказал, что Королевский морской военный флот принял меры, чтобы предотвратить повторение таких инцидентов, однако отметил, что необходимо независимое расследование, чтобы обеспечить, что риск повторения таких случаев будет сведен до минимума, насколько это возможно.