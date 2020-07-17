Пт, 17.07.2020
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С понедельника премьер-министр Кариньш уйдет в двухнедельный отпуск

Премьер-министр Кришьянис Кариньш

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш с понедельника, 20 июля, отправится в двухнедельный отпуск, сообщили агентству LЕТА в бюро премьера.

Кариньш будет в отпуске до 2 августа.

С 20 по 26 июля обязанности премьера на себя возьмет министр юстиции Янис Борданс, а с 27 июля по 2 августа - министр обороны Артис Пабрикс.

В бюро премьера агентству LЕТА сообщили, что Кариньш продолжит следить за эпидемиологической ситуацией в стране и в случае необходимости готов прервать свой отпуск.

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