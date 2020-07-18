"В конце концов получится, что на Тербатас прошла... НОВАЯ ВОЛНА": соцсети о пешеходной улице
В пятницу, 17 июля, на улице Тербатас в Риге состоялось открытие "летней улицы". Получилось оно весьма востребованным и резонансным, особенно в обсуждениях в микроблоге Twitter.
Обновление:
В субботу днем министр внутренних дел Сандис Гиргенс в микроблоге Twitter сообщил, что "организаторы общественных мероприятий берут на себя ответственность. После вчерашнего мероприятия сегодня, в субботу, 18 июля, самоуправление отменяет концерты, а полиция поможет провести усиленный контроль, а также будет регистрировать материал и рассматривать степень административной ответственности организаторов".
Согласно фотографиям, улицу посетили многие рижане и гости столицы.
Днем пешеходную улицу торжественно открыли представители Рижской думы, Рижского бюро по развитию туризма, общества Pilsēta cilvēkiem, сопроводив мероприятие духовой музыкой в исполнении оркестра Auseklītis. В свою очередь вечером для жителей и гостей улицы Тербатас прозвучал концерт Carnival Youth. Вот как это было:
Галерея: Что происходило на улице Тербатас вечером?
"Столпотворение этим вечером на улице Тербатас наплевало на все ограничения и двухметровые дистанции. Сейчас бы пригодился сильный аргумент, почему все фестивали отменены и запрещены?", - написала пользователь Twitter Эвия Унама.
Šovakar burziņš Tērbatas ielā uzšķauda visiem ierobežojumiem, divumetru distancēm. Tagad derētu tāds sirsnīgs arguments kāpēc festivāli ir atcelti/aizliegti? 🤔— Unāma (@EvijaUnama) July 17, 2020
"После прогулки по улице Тербатас, прошу соблюдать карантин 14 дней!" - добавил Каспар Зеллис.
Pēc pastaigas pa Tērbatas ielu, lūdzu ievērot 14 dienu karantīnu! :))— Kaspars Zellis (@kasparszellis) July 17, 2020
Здравое замечание написала Инга Гренцберга: "Улица Тербатас должна быть одним из главных партнеров приложения "Останови Covid"! Зная, что там будет много людей и никакой дистанции два метра, хотя бы приложение призвали использовать. Никак иначе защититься будет нельзя!".
#Tērbatasiela’s vienam no galvenajiem “reklāmas partneriem” vajadzētu būt @apturicovid!— Inga Grencberga (@Grencberga) July 17, 2020
Zinot, ka būs daudz cilvēku un nebūs nekādu divu metru distances - vismaz app vajadzētu aicināt lietot. Nekā citādi pasargāties nebūs iespējams!
cc: @PilsCilvekiem @RigasDome @SPKCentrs pic.twitter.com/H0MBhMWfBi
"Просто восхитительно! Чтобы пройти квартал по улице Тербатас, буквально надо протолкнуться через толпу - слушателей концерта. Через 50 метров в Rimi и на остановке говорят о 2-х метрах, масках итд. Так что с COVID?" - обратилась пользователь Twitter по имени Иева к министру здравоохранения Илзе Винькеле.
Vienkārši apbrīnojami. Lai noietu kvartālu pa Tērbatas ielu, ir burtiski jāspiežas cauri pūlim- koncerta klausītājiem. 50m tālāk Rimi un autobusā skandina par 2m, maskām utt. Tad kas ir ar COVID? @Vinkele @veselibasmin @SPKCentrs— Ieva (@IevaSt) July 17, 2020
"На улице Тербатас царит радость, забылся коронавирус", - в стихотворной форме написал Валтерс Шулцс.
Tērbat's ielā virmo prieks,— Valters Šulcs (@Valtinsh) July 17, 2020
Aizmirsies ir kovidnieks.😄
"В конце концов получится, что на улице Тербатас прошла... НОВАЯ ВОЛНА", - отметил Калвис.
Beigu beigās iznāks ka Tērbatas ielā notika... JAUNAIS VILNIS 🌊#COVID19— Kalvis (@kalvinators) July 17, 2020
(•_•) / ( •_•)>⌐■-■ / (⌐■_■), https://t.co/mU6SwwzXfV
"Мы обоснованно беспокоимся о рисках заразиться коронавирусом с ростом международных перевозок, однако также серьезно необходимо соблюдать советы эпидемиологов по физическому дистанцированию на различных мероприятиях у себя", - к дискуссии подключился и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Mēs pamatoti satraucamies par riskiem inficēties ar koronavīrusu, pieaugot starptautiskajiem ceļojumiem, taču tikpat nopietni vajadzētu ievērot epidemiologu ieteikumus par fizisko distancēšanos dažādos pašmāju pasākumos. https://t.co/06X3w4BPcE— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 17, 2020
В дискуссию вступила даже министр здравоохранения Илзе Винькеле, написав:
"1) Чрезвычайной ситуации больше нет. 2) Определенные ограничения есть. И на собрания, и на дистанцию, и на продолжительность мероприятий. 3) За соблюдением/несоблюдением правил следит полиция. 4) Если мероприятия на улице Тербатас вызовут вспышку, придется ограничивать".
1. Ārkārtas situācija vairs nav. 2. Noteikti ierobežojumi ir. Gan pulcēšanās skaitam, gan distancei, gan pasākumu ilgumam. 3. Noteikumu ievērošanu/neievērošanu uzrauga policija. 4. Ja Tērbatas ie.pasākumi raisīs Covid uzliesmojumu, tos būs jāierobežo.— Ilze Viņķele (@Vinkele) July 17, 2020
От себя министр также добавила: "Мило, что улица Тербатас теперь передана пешеходам. Но. Милые рижане и гости - слушать концерты в толпе - небезопасно. И зрители, и организаторы подумайте о том, чтобы вечеринка не получилась короткой и с привкусом Covid":
Ir jauki, ka Tērbatas iela nu ir atvēlēta gājējiem. Bet. Mīļie rīdzinieki un viesi - pūļos klausīties koncertus nav droši. Domājam līdzi gan skatītāji, gan rīkotāji, lai ballīte nesanāk īsa un ar Covid piesitienu.— Ilze Viņķele (@Vinkele) July 17, 2020
Напомним, с 15 июля по 16 августа закрыта для движения транспорта улица Тербатас, которая превратилась в пешеходную и торговую территорию, а также место проведения культурных мероприятий.
Галерея: Как улица Тербатас превращалась в пешеходную
Движение транспорта закрыто на участках ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Матиса и от ул. Матиса до въезда на Видземский рынок. Исключение составляет оперативный транспорт и транспорт для доставки товаров.
Теперь на улице Тербатас оборудованы зеленые зоны, расширены террасы заведений общественного питания, по выходным проходят культурно-развлекательные мероприятия.
Галерея: Официальное открытие "летней улицы" Тербатас
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