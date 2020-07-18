Сб, 18.07.2020
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"В конце концов получится, что на Тербатас прошла... НОВАЯ ВОЛНА": соцсети о пешеходной улице
Гиргенс сообщил об отмене концертов

Вечер на улице Тербатас

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 17 июля, на улице Тербатас в Риге состоялось открытие "летней улицы". Получилось оно весьма востребованным и резонансным, особенно в обсуждениях в микроблоге Twitter.

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В субботу днем министр внутренних дел Сандис Гиргенс в микроблоге Twitter сообщил, что "организаторы общественных мероприятий берут на себя ответственность. После вчерашнего мероприятия сегодня, в субботу, 18 июля, самоуправление отменяет концерты, а полиция поможет провести усиленный контроль, а также будет регистрировать материал и рассматривать степень административной ответственности организаторов".

Согласно фотографиям, улицу посетили многие рижане и гости столицы.

Днем пешеходную улицу торжественно открыли представители Рижской думы, Рижского бюро по развитию туризма, общества Pilsēta cilvēkiem, сопроводив мероприятие духовой музыкой в исполнении оркестра Auseklītis. В свою очередь вечером для жителей и гостей улицы Тербатас прозвучал концерт Carnival Youth. Вот как это было:

Галерея: Что происходило на улице Тербатас вечером?

"Столпотворение этим вечером на улице Тербатас наплевало на все ограничения и двухметровые дистанции. Сейчас бы пригодился сильный аргумент, почему все фестивали отменены и запрещены?", - написала пользователь Twitter Эвия Унама.

"После прогулки по улице Тербатас, прошу соблюдать карантин 14 дней!" - добавил Каспар Зеллис.

Здравое замечание написала Инга Гренцберга: "Улица Тербатас должна быть одним из главных партнеров приложения "Останови Covid"! Зная, что там будет много людей и никакой дистанции два метра, хотя бы приложение призвали использовать. Никак иначе защититься будет нельзя!".

"Просто восхитительно! Чтобы пройти квартал по улице Тербатас, буквально надо протолкнуться через толпу - слушателей концерта. Через 50 метров в Rimi и на остановке говорят о 2-х метрах, масках итд. Так что с COVID?" - обратилась пользователь Twitter по имени Иева к министру здравоохранения Илзе Винькеле.

"На улице Тербатас царит радость, забылся коронавирус", - в стихотворной форме написал Валтерс Шулцс.

"В конце концов получится, что на улице Тербатас прошла... НОВАЯ ВОЛНА", - отметил Калвис.  

"Мы обоснованно беспокоимся о рисках заразиться коронавирусом с ростом международных перевозок, однако также серьезно необходимо соблюдать советы эпидемиологов по физическому дистанцированию на различных мероприятиях у себя", - к дискуссии подключился и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В дискуссию вступила даже министр здравоохранения Илзе Винькеле, написав:

"1) Чрезвычайной ситуации больше нет. 2) Определенные ограничения есть. И на собрания, и на дистанцию, и на продолжительность мероприятий. 3) За соблюдением/несоблюдением правил следит полиция. 4) Если мероприятия на улице Тербатас вызовут вспышку, придется ограничивать".

От себя министр также добавила: "Мило, что улица Тербатас теперь передана пешеходам. Но. Милые рижане и гости - слушать концерты в толпе - небезопасно. И зрители, и организаторы подумайте о том, чтобы вечеринка не получилась короткой и с привкусом Covid":

Напомним, с 15 июля по 16 августа закрыта для движения транспорта улица Тербатас, которая превратилась в пешеходную и торговую территорию, а также место проведения культурных мероприятий. 

Галерея: Как улица Тербатас превращалась в пешеходную

Движение транспорта закрыто на участках ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Матиса и от ул. Матиса до въезда на Видземский рынок. Исключение составляет оперативный транспорт и транспорт для доставки товаров. 

Теперь на улице Тербатас оборудованы зеленые зоны, расширены террасы заведений общественного питания, по выходным проходят культурно-развлекательные мероприятия.

Галерея: Официальное открытие "летней улицы" Тербатас

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