"В конце концов получится, что на Тербатас прошла... НОВАЯ ВОЛНА": соцсети о пешеходной улице

Обновление: В субботу днем министр внутренних дел Сандис Гиргенс в микроблоге Twitter сообщил, что "организаторы общественных мероприятий берут на себя ответственность. После вчерашнего мероприятия сегодня, в субботу, 18 июля, самоуправление отменяет концерты, а полиция поможет провести усиленный контроль, а также будет регистрировать материал и рассматривать степень административной ответственности организаторов".

Согласно фотографиям, улицу посетили многие рижане и гости столицы.

Днем пешеходную улицу торжественно открыли представители Рижской думы, Рижского бюро по развитию туризма, общества Pilsēta cilvēkiem, сопроводив мероприятие духовой музыкой в исполнении оркестра Auseklītis. В свою очередь вечером для жителей и гостей улицы Тербатас прозвучал концерт Carnival Youth. Вот как это было:

Галерея: Что происходило на улице Тербатас вечером?

"Столпотворение этим вечером на улице Тербатас наплевало на все ограничения и двухметровые дистанции. Сейчас бы пригодился сильный аргумент, почему все фестивали отменены и запрещены?", - написала пользователь Twitter Эвия Унама.

Šovakar burziņš Tērbatas ielā uzšķauda visiem ierobežojumiem, divumetru distancēm. Tagad derētu tāds sirsnīgs arguments kāpēc festivāli ir atcelti/aizliegti? 🤔 — Unāma (@EvijaUnama) July 17, 2020

"После прогулки по улице Тербатас, прошу соблюдать карантин 14 дней!" - добавил Каспар Зеллис.

Pēc pastaigas pa Tērbatas ielu, lūdzu ievērot 14 dienu karantīnu! :)) — Kaspars Zellis (@kasparszellis) July 17, 2020

Здравое замечание написала Инга Гренцберга: "Улица Тербатас должна быть одним из главных партнеров приложения "Останови Covid"! Зная, что там будет много людей и никакой дистанции два метра, хотя бы приложение призвали использовать. Никак иначе защититься будет нельзя!".

#Tērbatasiela’s vienam no galvenajiem “reklāmas partneriem” vajadzētu būt @apturicovid!

Zinot, ka būs daudz cilvēku un nebūs nekādu divu metru distances - vismaz app vajadzētu aicināt lietot. Nekā citādi pasargāties nebūs iespējams!



cc: @PilsCilvekiem @RigasDome @SPKCentrs pic.twitter.com/H0MBhMWfBi — Inga Grencberga (@Grencberga) July 17, 2020

"Просто восхитительно! Чтобы пройти квартал по улице Тербатас, буквально надо протолкнуться через толпу - слушателей концерта. Через 50 метров в Rimi и на остановке говорят о 2-х метрах, масках итд. Так что с COVID?" - обратилась пользователь Twitter по имени Иева к министру здравоохранения Илзе Винькеле.

Vienkārši apbrīnojami. Lai noietu kvartālu pa Tērbatas ielu, ir burtiski jāspiežas cauri pūlim- koncerta klausītājiem. 50m tālāk Rimi un autobusā skandina par 2m, maskām utt. Tad kas ir ar COVID? @Vinkele @veselibasmin @SPKCentrs — Ieva (@IevaSt) July 17, 2020

"На улице Тербатас царит радость, забылся коронавирус", - в стихотворной форме написал Валтерс Шулцс.

Tērbat's ielā virmo prieks,

Aizmirsies ir kovidnieks.😄 — Valters Šulcs (@Valtinsh) July 17, 2020

"В конце концов получится, что на улице Тербатас прошла... НОВАЯ ВОЛНА", - отметил Калвис.

Beigu beigās iznāks ka Tērbatas ielā notika... JAUNAIS VILNIS 🌊#COVID19

(•_•) / ( •_•)>⌐■-■ / (⌐■_■), https://t.co/mU6SwwzXfV — Kalvis (@kalvinators) July 17, 2020