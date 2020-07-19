Пн, 20.07.2020
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Фото ⟩ Посмотрите в небо! Во многих местах Латвии можно наблюдать особое природное явление

ФОТО: Rihards_Klauzs/Twitter

Сегодня во многих местах Латвии, глядя на небо, можно наблюдать особое природное явление - так называемый эффект ореола (гало) или яркое кольцо вокруг солнца.

Очевидец TVNET прислал в редакцию фотографию из Инчукалнса.

ФОТО: Apollo

В социальной сети Twitter люди поделились похожими наблюдениями с побережья Курземе.

Гало - это оптическое явление производимых солнечного света , взаимодействующего с кристаллами льда в атмосфере .

Гало может иметь различные формы, начиная от цветных или белых колец к дугам и пятна в небе. Многие из них появляются вблизи Солнца или Луны , а другие встречаются в другом месте или даже в противоположной части неба. 

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