В Казахстане полицейский выпрыгнул с 13-го этажа, чтобы поймать педофила

Отмечается, что майор Бакытжан Бакиров вместе с коллегой переоделся в гражданскую одежду. Представившись сантехниками, полицейские зашли в квартиру к подозреваемому.

Полицейский попытался арестовать преступника, но тот забежал в комнату и выпрыгнул в окно. Майор прыгнул следом.

Они пролетели два этажа и приземлились на террасу, где было произведено задержание. Полицейский получил перелом ступни и находится в больнице.