Чехия будет обучать украинских пилотов летать на F-16

"Мы договорились, что вместе с партнерами, с "коалицией желающих" будем заниматься обучением украинских пилотов на F-16 и L-39. Это обучение будет проходить здесь, на базах в Чешской Республике", - заявил Фиала на совместной пресс-конференции в Праге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне, на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, Зеленский сообщил, что создана украинско-чешская школа F-16.

С начала полномасштабного вторжения Украина просила западные страны предоставить ей боевые самолеты, однако многофункциональные истребители F-16 начали поступать только в 2024 году. Первые самолеты Украине передали Нидерланды и Дания.

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В марте этого года Зеленский заявил, что в Украину прибыла новая партия истребителей F-16. При этом не было раскрыто, сколько самолетов Украина получила в общей сложности.

Ещё в 2022 году Конгресс США утвердил финансирование программы обучения украинских пилотов работе с американскими истребителями, выделив на это 100 миллионов долларов.

В следующем году к США присоединились и европейские страны, однако обучение пилотов требует значительных затрат и времени.