"Мы пришли сами". Протесты в Хабаровске из-за ареста Фургала не стихают девятый день

В Хабаровске прошла девятая подряд акция в поддержку арестованного оппозиционного губернатора Сергея Фургала. В воскресенье митинг собрал несколько сотен человек, а накануне на акцию протеста вышли, по разным оценкам, до 50 тысяч.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала прошли также во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщает Интерфакс, хабаровчане сначала собрались днем на площади имени Ленина, но из-за жаркой погоды отказались от шествия по центральным улицам и через непродолжительное время разошлись.

Около семи вечера по местному времени протестующие стали собираться снова.

По оценкам корреспондента Би-би-си, на акцию вышли около 300 человек.

Петр Козлов, корреспондент Би-би-си, Хабаровск

Арест губернатора Сергея Фургала задумывали и осуществляли люди, которые не учли всю полноту обстоятельств принимаемого решения. Например, специфику региона, уровень поддержки Фургала среди жителей и, что немаловажно, уровень доверия к федеральному центру.

Митинг BBC

В последнем из пунктов точно можно было усомниться, после того как 1 июля (всего за 8 дней до задержания Фургала) жители края довольно ясно продемонстрировали свое отношение к власти. Явка и результаты голосования за изменение Конституции оказались заметно ниже, чем у соседей по Дальнему Востоку, и ниже, чем по стране в целом.

Если учесть специфику этого богатого ресурсами региона с нищающим населением, многое становится понятным.

В 2018 году Фургал разбил в пух и прах убаюканного своим окружением за два срока губернаторства Вячеслава Шпорта. Тогда сложилось как минимум два фактора: недовольство населения пенсионной реформой и неспособность Шпорта проявлять эмпатию, думать о людях, заботиться о них и решать их проблемы.

Ведь, в конце концов, голосуют именно люди, а не отчеты о мнимых достижениях и успехах, которые он так лихо и умело поднаторел расписывать в полпредство и Кремль. И они проголосовали по принципу: "кто угодно, лишь бы не тот, на кого указал Кремль".

И последнее по счёту, но не по смыслу. "Фига в кармане" хабаровчан Шпорту стала неожиданностью и для Фургала. Но она дала ему возможность открыть для себя и в себе что-то новое - взять ответственность за целый край, которую он понес с искренним интересом и достоинством.

И даже в федеральной власти, пусть и неформально, признают, что Фургал оказался талантливым политиком и эффективным коммуникатором с людьми. И люди в него поверили.

Недаром поговаривают, что непубличные социологические замеры давали удивительные цифры - якобы рейтинг губернатора украдкой иногда превышал рейтинг президента Путина. Было так или нет, а даже если и было, нам все равно никто не признается.