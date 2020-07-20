Колесо обозрения в парке Победы: жители возмущаются

В начале июня стало известно, что в Пардаугаве, в парке Победы, в зеленой зоне между Ранькя дамбис и улицей Слокас запланировано строительство колеса обозрения. Рижская дума указала, что его высота будет 60 метров. Права на реализацию проекта в ходе аукциона получила литовская компания RPR Operators.

Победителю аукциона до 30 сентября 2021 года надо разработать и сдать проект, еще год дан на строительство и сдачу в эксплуатацию.

С тех пор, как новость о строительстве колеса обозрения появилась в СМИ, жители расположенных рядом домов стали активно высказывать возражения. Они не хотят видеть такую постройку из окон своих квартир.

Жителей Пардаугавы волнует громкая музыка, которая будет играть до вечера, а также поток людей на улицах, который увеличится после постройки панорамного колеса. Также жители упомянули болотистую местность парка, которая не подходит для строительства.

Чтобы выразить свое недовольство больше 120 жителей подписали жалобу. Передача "4. studija" выяснила в Бюро омбудсмена, что жалоба получена, но еще не рассмотрена. В свою очередь VARAM с документом ознакомилось и не имеет концептуальных возражений против строительства колеса обозрения.

"Мы спросили мнения у думы о процессе строительства, при этом одновременно рассмотрели существующее регулирование и видим, что такая возможность могла быть в любом месте, что описали жители.

Все остальные вопросы, которые волнуют жителей, можно решить в процессе строительства.

Самоуправление может организовать общественное обсуждение, если у строительства есть влияние на окружающую среду", - прокомментировала передаче "4. studija" государственный секретарь VARAM по вопросам регионального развития Илзе Оша.

Строительное управление еще будет решать, следует ли просить победителей аукциона провести опрос жителей окрестных домов. Пока что информация о проекте относительно скудная, так как представители литовской компании посетили строительное управление только один раз.

"Оценивая план строительства, наши специалисты обнаружили, что план должен быть скорректирован и необходима дополнительная информация. Мы попросили разработчика предоставить несколько вариантов размещения колеса с визуализацией в контексте окружающей среды - как оно будет смотреться.

Мы также попросили разработчика сделать инвентаризацию и аудит пешеходных дорожек, отправить план мероприятий по сохранению существующей зелени при установке колеса обозрения.

Первоначальный срок подачи документации [...] был 20 июня, сам разработчик попросил продлить срок до 30 июля", - рассказал в передаче "4. studija" представитель Рижского строительного управления Эдгар Бутанс.