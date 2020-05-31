Литовцы построят в Пардаугаве панорамное колесо

Рижская дума приняла решение об аукционе на право на застройку в июле прошлого года. Решение предусматривало аукцион для передачи участка земли площадью 5700 квадратных метров в парке Победы, между Ранька дамбис и улицей Слокас.

Как рассказали в департаменте собственности Рижской думы, аукцион состоялся в октябре прошлого года, в нем победил RPR Operators. 90% предприятия принадлежат литовской компании Mozavita, а 10% - Димитрию Успенскому. Предприятие основано в 2018 году и, согласно декларации, работает в сфере аттракционов и парков отдыха, однако хозяйственную деятельность до сих пор не вело.

Аукцион предусматривает наделение правом на застройку на 30 лет. Высота колеса не может превышать 60 метров.

Обязанность предприятия - до 30 сентября 2021 года разработать и принять строительный проект панорамного колеса, согласовав его с департаментом. Строительство должно быть закончено до сентября 2022 года.

Как рассказал представитель Рижской строуправы Эдгар Бутанс, учреждение уже получило строительную идею по установке колеса, постройке сервисного здания и благоустройству территории.

Стройуправа планирует принять решение по данному вопросу 20 июня, так как попросила девелопера предоставить дополнительную информацию. Например, стройуправа попросила разработать несколько вариантов размещения колеса с визуализациями и анализом в контексте окружающей среды.