Фото ⟩ Какие маски выбирают политики: Макрон в этот раз всех удивил!

Из-за пандемии маски уже становятся неотъемлемой частью стиля не только для нас, но и для политиков. На чрезвычайный саммит Евросоюза*, который идет уже четвертый день, лидеры европейских стран прибыли в соответствии с "масочным этикетом" - некоторые даже выделились!
*Чрезвычайный саммит Евросоюза длится уже четыре дня. Переговоры в Брюсселе о пакете помощи наиболее пострадавшим от коронавируса странам и бюджете ЕС могут уступить по продолжительности только пятидневному саммиту в Ницце в 2000 году.
Мы уже оценили то, как каждый отнесся к выбору необычного аксессуара. Теперь предлагаем и вам!
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Не обратить внимание на стильную маску нашего министра - преступление!
В отличие от других представленных в списке политиков Кариньш выбрал не белую или черную маску, а темно-синюю.
На краю маски - флаг Латвии.
Схожие маски, но белые надели следующие четыре политика:
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Ирландии Микал Мартин
Премьер-министр Бельгии Софи Вилмс
Премьер-министр Португалии Антонио Кошта
Творческий подход от премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля
Белые масочки разбавил черной премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не заигрывает с коронавирусом!
Вы тоже ждали и хотели видеть, какую же маску выбрал президент Франции - модной столицы - Эмманюэль Макрон? Вынуждены вас разочаровать, но даже Меркель была изобретательнее. Макрон же предпочел обойтись обычной медицинской маской.
БОНУС
Ну как так, господин Макрон? Даже президент США Дональд Трамп 12 июля 2020 года впервые появился в маске и, похоже, готовился к этому выходу:
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