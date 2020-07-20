Фото ⟩ Какие маски выбирают политики: Макрон в этот раз всех удивил!

*Чрезвычайный саммит Евросоюза длится уже четыре дня. Переговоры в Брюсселе о пакете помощи наиболее пострадавшим от коронавируса странам и бюджете ЕС могут уступить по продолжительности только пятидневному саммиту в Ницце в 2000 году.

Мы уже оценили то, как каждый отнесся к выбору необычного аксессуара. Теперь предлагаем и вам!

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

Не обратить внимание на стильную маску нашего министра - преступление!

В отличие от других представленных в списке политиков Кариньш выбрал не белую или черную маску, а темно-синюю.

На краю маски - флаг Латвии.

ФОТО: SCANPIX

Схожие маски, но белые надели следующие четыре политика:

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

ФОТО: SCANPIX

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин

ФОТО: SCANPIX

Премьер-министр Бельгии Софи Вилмс

ФОТО: SCANPIX

Премьер-министр Португалии Антонио Кошта

ФОТО: SCANPIX

Творческий подход от премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля

ФОТО: SCANPIX

Белые масочки разбавил черной премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

ФОТО: SCANPIX

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не заигрывает с коронавирусом!

ФОТО: SCANPIX

Вы тоже ждали и хотели видеть, какую же маску выбрал президент Франции - модной столицы - Эмманюэль Макрон? Вынуждены вас разочаровать, но даже Меркель была изобретательнее. Макрон же предпочел обойтись обычной медицинской маской.



ФОТО: SCANPIX

БОНУС

Ну как так, господин Макрон? Даже президент США Дональд Трамп 12 июля 2020 года впервые появился в маске и, похоже, готовился к этому выходу:

Трамп в маске в коридоре во время начала визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида ФОТО: SCANPIX