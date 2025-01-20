Пн, 20.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Ушел из жизни Артис Крауклис, голос радио Skonto

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Артис Крауклис
Артис Крауклис Фото: Ekrānuzņēmums no sociālās platformas "Facebook"

На 61-м году жизни скончался голос радио Skonto Артис Крауклис, сказано в сообщении радиостанции в соцсети Facebook.

"Мы потеряли нашего Артиса Крауклиса - замечательного коллегу и великолепный голос эфира. Выражаем самые глубокие соболезнования близким Артиса", - написала команда радио Skonto в Facebook.

Голос Артиса Крауклиса также звучал в популярном среди многих жителей Латвии немецком сериале Kobra и во многих других передачах.

"Любимые сериалы теперь будут совсем другими", - пишет один из пользователей на платформе Facebook.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти