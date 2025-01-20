Ушел из жизни Артис Крауклис, голос радио Skonto

"Мы потеряли нашего Артиса Крауклиса - замечательного коллегу и великолепный голос эфира. Выражаем самые глубокие соболезнования близким Артиса", - написала команда радио Skonto в Facebook.

Голос Артиса Крауклиса также звучал в популярном среди многих жителей Латвии немецком сериале Kobra и во многих других передачах.

"Любимые сериалы теперь будут совсем другими", - пишет один из пользователей на платформе Facebook.

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