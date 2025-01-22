Переменчивая зимняя погода - настоящее испытание для здоровья, когда мы сталкиваемся с самыми разными проблемами: от кашля и температуры до сухости кожи, вывихов и даже переломов. Первой остановкой для получения профессиональной консультации по вопросам здоровья часто становится аптека. Мы обобщили самые популярные вопросы, которые посетители аптек задают фармацевтам в зимний сезон, и предлагаем ответы на них, опираясь на опыт фармацевта Apotheka Иванды Крастини.
7 самых распространенных вопросов фармацевтам зимой и ответы на них
Как сбить повышенную температуру?
Один из самых распространенных вопросов зимой - о снижении повышенной температуры тела. Иванда Крастиня отмечает, что в первую очередь важно обеспечить достаточное потребление жидкости.
"Если температура не превышает 38 градусов и самочувствие человека удовлетворительное, то следует позволить организму самостоятельно бороться с инфекцией. Только если температура достигает 38 градусов и выше, рекомендуется принимать жаропонижающие средства.
Важно учитывать, что высокая температура - это естественная реакция организма на инфекцию, которая помогает бороться с микроорганизмами, вызывающими заболевание. Неоправданное применение жаропонижающих может ослабить эту защитную функцию.
Кроме того, следует обращать внимание и на другие симптомы, такие как сильная головная боль или спутанность сознания, которые также могут свидетельствовать о более серьезном заболевании".
Фармацевт подчеркивает, что потребление жидкости необходимо не только для снижения температуры, но и для поддержания общего состояния организма. "Теплые травяные чаи с медом и лимоном или теплые овощные и мясные бульоны - классические решения, которые не только увлажняют слизистые оболочки, но и обеспечивают дополнительными ценными питательными веществами".
Как повысить иммунитет?
В зимний сезон особенно важно поддерживать крепкий иммунитет. Иванда Крастиня рекомендует обратить внимание на употребление витаминов: "Особенно важны витамины D и C. В последние годы наметилась положительная тенденция - все больше людей проверяют уровень витамина D, чтобы определить необходимую дозу. Помимо витаминов, для укрепления иммунитета важны и другие питательные элементы, такие как цинк и селен. Эти вещества улучшают работу иммунных клеток и защищают организм от повреждения свободными радикалами. Также важно сбалансированное питание, включающее свежие овощи, фрукты и белки".
Фармацевт также отмечает, что для укрепления иммунитета очень важны регулярная физическая активность и качественный сон -
стресс и недосыпание могут значительно ослабить защитные силы организма, поэтому важно соблюдать режим дня, который улучшает общее состояние здоровья.
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Как лечить травмы?
Зимой, когда тротуары часто превращаются в "катки", риск получить травму возрастает. Иванда Крастиня рекомендует: "Если вы неудачно упали и получили болезненный ушиб или растяжение, используйте холодные компрессы, чтобы уменьшить отек. Для уменьшения синяков можно использовать гели с гепарином, но только на следующий день после получения травмы".
Если травма вызывает сильную боль или ограничивает движения, всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы исключить более серьезные проблемы, такие как перелом или разрыв связок.
Своевременная диагностика и надлежащее лечение могут значительно ускорить процесс выздоровления.
В процессе реабилитации важна соответствующая физическая активность, но возобновлять ее следует постепенно. Полезной может оказаться консультация с физиотерапевтом, который поможет разработать безопасную программу упражнений для укрепления мускулатуры поврежденной области.
Как увлажнять кожу?
Зимой сухой воздух и холод часто оказывают негативное влияние на кожу. Иванда Крастиня рекомендует использовать питательные кремы и лосьоны для холодной погоды днем и увлажняющие средства для восстановления кожи на ночь, а также пить много жидкости. Кремы для рук следует наносить после каждого мытья.
Зимой важно выбирать подходящие средства, которые не содержат спирт или другие раздражающие компоненты, так как они могут усугубить состояние кожи.
Доступные в аптеках кремы с пантенолом, алоэ, омега-жирными кислотами, маслом ши и мочевиной обеспечивают интенсивное питание и увлажнение.
Фармацевт также подчеркивает важность привычек умывания: слишком горячая вода может пересушить кожу, поэтому рекомендуется использовать теплую воду и масла для душа, чтобы поддерживать оптимальный уровень влаги. После душа или ванны рекомендуется сразу же нанести питательный увлажняющий крем.
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Как не заболеть другим членам семьи?
Если один из членов семьи заболел гриппом или другой вирусной инфекцией, важно защитить других. В таких случаях всей семье рекомендуется принимать витамины и минеральные вещества для укрепления иммунитета. В некоторых случаях для профилактики семейный врач может назначить и противовирусные препараты.
Дополнительное внимание следует уделять гигиене - регулярное мытье рук и проветривание помещений являются эффективными средствами, ограничивающими распространение вирусов.
Отдельная посуда и полотенца для больного человека также могут снизить риск заражения.
В таких случаях хорошо помогают дезинфицирующие средства и мыло для рук с антибактериальным действием, продающиеся в аптеках, но следует помнить, что слишком частое использование дезинфицирующих средств может еще больше высушить и без того сухую кожу рук в зимнее время.
Как быстро избавиться от насморка?
Один из самых неприятных "побочных эффектов" зимы - насморк. "Чаще всего насморк вызывается вирусом, а значит, он самоограничивающийся - проходит в течение семи-десяти дней и не требует серьезного лечения. Но
бывают случаи, когда насморк не вылечивается в течение десяти дней и сопровождается головной болью, давлением в области лица, зеленоватыми выделениями, затрудненным дыханием через нос, потерей вкуса и обоняния - все это указывает на бактериальную инфекцию, и тогда нужно обязательно обратиться к врачу",
- объясняет фармацевт.
Чтобы победить насморк, Иванда Крастиня рекомендует использовать назальные спреи или капли, содержащие морскую воду или физраствор, которые помогают очистить и увлажнить слизистую оболочку и облегчить дыхание. Натуральные методы, такие как ингаляции с ромашковым или эвкалиптовым маслом, также могут помочь облегчить симптомы.
При заложенности носа временно можно использовать препараты, содержащие ксилометазолин и оксиметазолин, поскольку они не лечат насморк, а предназначены только для уменьшения отека слизистой оболочки носа.
Однако следует помнить, что при длительном применении этих препаратов слизистая оболочка носа может повредиться и перестать выполнять свои функции.
Чтобы избежать размножения бактерий и вторичных инфекций, важно соблюдать гигиену носа: регулярное промывание носа может уменьшить неприятные симптомы и ускорить выздоровление.
Как вылечить кашель?
Кашель - это естественный защитный рефлекс организма, возникающий при раздражении слизистой оболочки дыхательных путей. Во время кашля бронхи и верхние дыхательные пути очищаются и вместе с воздухом выводится все ненужное организму - например, слизь, вирусы и бактерии.
Выделяют два вида кашля - сухой и продуктивный, или кашель с мокротой. У них не только разные проявления, но и разные методы лечения. При сухом кашле можно использовать сиропы с успокаивающим эффектом, а при влажном важны средства, стимулирующие выведение мокроты. Если у вас мучительный сухой кашель, полезными могут оказаться сосательные таблетки или пастилки с экстрактами трав - они увлажнят раздраженную слизистую оболочку, и кашель станет менее раздражающим.
Фармацевт назвал 5 простых привычек, которые помогут чувствовать себя лучше и оставаться здоровыми зимой:
Кроме того, рекомендуется поддерживать достаточную влажность в помещении и пить много жидкости. В случае непрекращающегося кашля или появления других симптомов - повышения температуры или затрудненного дыхания - необходимо обратиться к врачу, поскольку кашель может быть признаком более серьезных заболеваний, таких как бронхит или пневмония, которые требуют специального лечения.
Статья подготовлена совместно с Apotheka.
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