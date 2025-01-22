7 самых распространенных вопросов фармацевтам зимой и ответы на них

Своевременная диагностика и надлежащее лечение могут значительно ускорить процесс выздоровления.

В процессе реабилитации важна соответствующая физическая активность, но возобновлять ее следует постепенно. Полезной может оказаться консультация с физиотерапевтом, который поможет разработать безопасную программу упражнений для укрепления мускулатуры поврежденной области.

Как увлажнять кожу?

Зимой сухой воздух и холод часто оказывают негативное влияние на кожу. Иванда Крастиня рекомендует использовать питательные кремы и лосьоны для холодной погоды днем и увлажняющие средства для восстановления кожи на ночь, а также пить много жидкости. Кремы для рук следует наносить после каждого мытья.

Зимой важно выбирать подходящие средства, которые не содержат спирт или другие раздражающие компоненты, так как они могут усугубить состояние кожи.

Доступные в аптеках кремы с пантенолом, алоэ, омега-жирными кислотами, маслом ши и мочевиной обеспечивают интенсивное питание и увлажнение.

Фармацевт также подчеркивает важность привычек умывания: слишком горячая вода может пересушить кожу, поэтому рекомендуется использовать теплую воду и масла для душа, чтобы поддерживать оптимальный уровень влаги. После душа или ванны рекомендуется сразу же нанести питательный увлажняющий крем.

О том, какие проблемы со здоровьем может вызвать сухой воздух в отопительный сезон, читайте в статье ниже:

Как не заболеть другим членам семьи?