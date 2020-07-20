Bloomberg: у российской элиты с апреля был доступ к вакцине от Covid-19

Отмечается, что добровольцы участвовали в вакцинации бесплатно. Им вводили две дозы вакцины и отслеживали реакцию организма. Как отбирали добровольцев, неясно, отмечает Bloomberg.

По словам одного из топ-менеджеров, у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента отметили агентству, что у них были высокая температура и мышечные боли. По информации Bloomberg, были и те, кто отказался от вакцин, подчеркивая возможные риски.

"Радио Свобода" пишет, что среди тех, кто получал вакцину, был глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и его семья, он сам рассказал об этом РБК. В числе опробовавших вакцину "Радио Свобода" также отметила топ-менеджеров компании "Русал" и "Фосагро".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос Bloomberg, делал ли прививку Владимир Путин или кто-либо из администрации президента.

"Радио Свобода" добавляет, что, по сообщению помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, клинические испытания двух форм вакцины, разработанной Исследовательским центром имени Гамалеи, продолжаются: "Вакцину получили добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена".

В свою очередь директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил "Интерфаксу", что ему неизвестно о том, что представители элиты получили доступ к российской вакцине от Covid-19.

Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в апреле получил государственное задание на разработку вакцины от коронавируса. По данным центра, вакцина успешно прошла клинические испытания. "Медуза"