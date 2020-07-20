Пн, 20.07.2020
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На культурную программу улицы Тербатас было выделено 150 тысяч евро. Теперь сэкономят

Мероприятия на улице Тербатас

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На культурную программу улицы Тербатас в июле и августе выделено 150 тысяч евро, однако после пересмотра мероприятий траты уменьшатся, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Финансирование для этой инициативы было найдено в бюджете думы за счет сэкономленных на других, несостоявшихся из-за Covid-19 мероприятиях.

Однако при сокращении количества культурных мероприятий сократятся и расходы Рижской думы.

Как сообщалось, в пятницу, в Риге, на открытии пешеходной ул. Тербатас, жители массово не соблюдали требования дистанцирования, необходимые для ограничения распространения Covid-19, поэтому организаторы пересматривают запланированную программу и при необходимости готовы полностью отменить культурные и развлекательные мероприятия.

Галерея: Мероприятия на улице Тербатас 

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