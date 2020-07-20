Питался ягодами и видел медведей. На Чукотке спасен россиянин, потерявшийся в тундре на 15 дней

Мужчина пропал 4 июля. В тот день он с коллегами выехал в сторону золотодобывающего участка на вездеходе из села Кепервеем. По дороге транспорт сломался, на время ремонта 53-летний пассажир решил пройтись, но потерялся на незнакомой местности в тундре Билибинского района.

О пропаже человека полиции рассказал его начальник, директор золотодобывающей компании.

ФОТО: МВД по Чукотке

Полицейские, спасатели, золотодобытчики и местные волонтеры безрезультатно искали пропавшего в течение 12 дней. 17 июля к поискам подключились вертолеты МИ-8. В конце 15-го дня поисковая бригада возвращалась на базу после очередного облета и в 142 километрах от города Билибино была замечена фигура человека.

Поисковики приземлились в тундре и встретили того самого мужчину. Его доставили в районную больницу, но не госпитализировали, так как его жизни и здоровью ничего не угрожало.

Россиянин рассказал, что больше двух недель питался одними ягодами и дикоросами, пару раз издали видел бурых медведей, ночевал в старых балках охотников. Полиция начала проверку.